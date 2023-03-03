南華大學為感念緬懷創辦人星雲大師，特別於無盡藏圖書館設置「禮敬緬懷創辦人暨董事長星雲大師」紀念專區，並於中道樓三好廳舉辦「緬懷大師墨寶特展」。2日由校長林聰明與三位副校長高俊雄、林辰璋、李坤崇率一、二級主管及教職員生至圖書館禮敬大師，並參觀紀念特展，向大師致敬辦教育的貢獻與付出。紀念專區及特展即日起展出至5月16日止，開放給社會大眾蒞臨緬懷與參觀。

「禮敬緬懷創辦人暨董事長星雲大師」紀念專區，設有「禮敬點燈悼念區」、「大師真誠告白區」、「主題書展區」、「敬致大師內心話區」、「大師墨寶展區」、「大師與南華大學的相片區」、「緬懷大師影片專區」、「影音著作專區」、「一筆字互動天燈區」以及「一筆字虛擬實境展」等10個展區。「緬懷大師墨寶特展」展出歷年來大師送給該校的一筆字真跡墨寶共10幅，也精選出20張創校以來的經典照片，透過各種形式的展覽，讓師生們可以更深入了解到星雲大師畢生致力推動人間佛教、辦教育培養人才的慈心悲願，期望大家在追思感念大師的同時，也能秉持感恩之心，學習大師無私奉獻的精神。

南華學子緬懷追思星雲大師。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，大師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神和信念更是令人欽佩與敬仰，更獲頒國家最高教育榮譽「一等教育專業獎章」，可說是實至名歸。雖說大師自小沒有受過學校正規教育，但他深信「教育」是翻轉命運的契機，因此，大師弘法也以培育人才為首務，一心要辦教育，從幼兒園到都大學能看得到大師的用心。

此外，大師更發起「百萬人興學」運動，在全世界創辦五所大學，為教育的付出不遺餘力。南華大學是星雲大師在台灣創辦的第一所大學，不僅是一所以生命教育為重心的學校，更落實大師提倡的三好四給精神。因為有了大師的支持，近十年來學校不僅持續擴校增建多項軟硬體設施，提供師生良好的教學環境，並實施國立收費、獎優扶弱、海外學習等措施，讓學生安心就學。因此，林聰明特別強調，大家應時時心存感恩，也勉勵大學生們要精進用功、力行三好，回饋社會，就是對大師最好的回報。

星雲大師銅像在全世界目前共有五座，其中一座即在南華大學圖書館大廳，該校特別在銅像前設置「禮敬點燈悼念區」，讓全校師生可以自行獻燈緬懷大師。現場更將大師最後囑咐的「真誠告白」以大型輸出方式呈現，字裡行間除了有大師對弟子與信徒的殷殷期盼，也充滿人生哲理。大師「以文弘法」，一生著作無數，並輯成《星雲大師全集》395冊，主題書展區除了展出《星雲大師全集》，亦包含歷年來相關著作，多達800多本。

星雲大師紀念專區及特展即日起展出至5月16日止，開放給社會大眾蒞臨緬懷與參觀。(照片/南華大學提供)

展區現場也呈現自創校以來星雲大師蒞臨南華大學或與學校師生互動的照片，彷彿走入時光隧道，點點滴滴珍貴的回憶歷歷在目。此外，更設置「敬致大師內心話區」，師生可將對大師的思念，寄語星星小卡片，許多學生留言感謝大師創辦南華大學，並且提供國立收費及許多學習資源，讓大家有優質的學習環境，也有師生祈禱大師乘願再來，會記取大師勉勵行三好，不會辜負大師對南華人的期望「像蓮花般清淨無染」等，相信大師一定可以接收到大家誠摯的祈願與心意。

此次展出還將虛擬實境（VR）及融接互動媒體的技術融入，只要戴上頭戴式液晶顯示器，就能看到莊嚴的星雲大師及環繞四周的一筆字，仰頭可以看到滿天星斗，低頭可以看到身旁的蓮花，猶如大師的勉勵要像蓮花般清淨無染。「互動天燈區」每一個天燈上都有著大師的一筆字法語，只要遠遠的觸碰就能點亮天燈，象徵大師的勉勵與祝福，讓大家點亮心燈。當天三摩地學會斯里蘭卡駐台灣佛教代表強帝瑪法師一行17人至該校參訪，也前往紀念專區緬懷大師，參觀特展。