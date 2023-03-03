一向長期深耕國際的義守大學，在邊境管制政策鬆綁後，陸續迎來海外大學的參訪潮與合作機會。3月2日與2022年泰晤士高等教育年輕大學排名中位居泰國第一的皇太后大學簽訂「MOU合作意願書與MOA合作協議書」，內容包含學術交流、學生交換和教師交流。皇太后大學校長Chayaporn Wattanasiri率領團隊一同來到臺灣與義守大學團隊相見歡，並參觀義守大學的智慧科技創新中心、新媒體學習創作中心、日本文化情境教室等，雙方都非常期待未來緊鑼密鼓的交流與合作。

義守大學與泰國皇太后大學簽訂「MOU合作意願書」，雙強聯手出擊，共同培育國際菁英。(照片/義守大學提供)

成立於1998年的泰國皇太后大學位於泰國北部的清萊府，雖然是一所年輕大學，但是學術地位深受國際肯定，2023年度泰晤士高等教育世界大學排名第801–1000名，位居東南亞國家第14名，泰國第2名。全校所有課程都是英語授課，是泰國富有盛名的國際大學。皇太后大學主要是為了紀念前國王母親、被人民親切喚為「皇太后」的詩娜卡琳達公主殿下而取名的，皇太后大學共有15個學院，包含美容學院、健康科學學院、醫學院、文學院與理學院等，與義守大學一樣都是擁有全方位學術單位的綜合型國際大學。

皇太后大學相當肯定義守大學醫學院以及集團醫療體系提供的全力支持，學生在跨域學習上，更能暢行無阻，兩校將在112學年度迎接第一批交換學生，也將啟動以美容、商管行銷、設計包裝與健康管理為主的“客製化”課程。皇太后大學校長Chayaporn Wattanasiri表示，義守大學與皇太后大學一樣，都有來自40多國的境外生，全校大約15000位學生中，泰國皇太后大學有800餘位外國學生，義守大學則有近1500位外國學生，皆屬國際化氛圍極為濃厚的大學，期待建立姊妹校關係後，接下來的緊密合作。

義守大學設有醫學、科學、工程、科技、商管、人文、社會等全方位領域學術單位，為國內少數擁有醫學院的綜合型私立大學。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠表示，皇太后大學雖然是年輕大學，但是辦學成就深獲肯定，特別的是皇太后大學的規模與教學政策理念，都與義守大學相當雷同，再加上義守大學擁有所屬集團的資源作為強力後盾，以及高雄市在科技產業上的崛起，相信透過這次合作，兩校共同挹注教學資源，一起培育更多國際菁英。義守大學具高度國際能量，豐沛的國際移動力，校園如同小型聯合國，走進義守，等同看見世界。