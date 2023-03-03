天下《Cheers》2日舉辦2023大學辦學績效成長調查發表會暨頒獎典禮，龍華科技大學連續6度入選Top 20，今年排名更衝上第2名，僅次於成功大學，超越臺科大及北科大等國立技職龍頭，充分展現學校踏實穩健、追求卓越的辦學實力。

今年上榜學校受青睞主要有3個關鍵點，即是國際化、教學創新及產學鏈結。調查報告中也指出，疫情後全球出現人才荒，許多國家、城市積極招攬優秀人才，台灣人才生態圈正經歷大缺工和全球競爭，國內的大學在這場全球人才大戰中更不能缺席。

龍華科大長期深耕產學合作，培養務實致用人才，獲業界高度評價。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。近年積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，為學生打造跟產業快速接軌的實作環境，畢業後為企業所用。

葛自祥指出，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，學校近年持續投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，協助產業升級，深化產學研發成果，更期望透過產學研通力合作，向下扎根共同培育人才。

為因應半導體相關產業需求，培養國內半導體製程及封測技術人才，龍華自112學年度起招收「半導體工程系」學生。去年並與日月光半導體、台積電、台灣嘉碩科技、旭東機械、艾克爾國際科技、亞昕科技、宜特科技、昇陽國際半導體、朋程科技、矽格、南亞科技、連達國際、德微科技、穩懋半導體等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立半導體產學及人才培育聯盟，期望藉由聯盟合作，組成優質團隊，創造更多產學鏈結機會。

葛自祥指出，當前少子化環境，對學校是危機也是轉機，龍華科大致力提升教學品質、聚焦院系特色辦學，深耕產學合作，也因此儘管受到少子化衝擊、大學招生備受考驗下，龍華科大近5年平均註冊率仍維持在九成以上，學生總人數近年持續增加，是國內少數在少子化寒冬下仍能成長的大專院校。

葛自祥認為，龍華科大不僅要在台灣永續發展，更要致力於拓展國際化，近年來積極促進海外教育交流及產業人才培育合作，運用各項優質資源及豐沛的硏發能量，開設各類專班，提供客製化實務與線上課程，為海外台商企業培育技術實務人才。而今年境外生人數已達1560人，為全國技職校院之冠。

龍華科大致力打造學子職場黃金競爭力。(照片/龍華科技大學提供)

葛自祥強調，期許龍華科大成為一所不斷為師生及產業創造價值的大學，除發展優勢特色與產學緊密鏈結外，近幾年AI智慧及物聯網的蓬勃發展，為讓學生掌握產業趨勢，龍華科大運用AI、雲端等數位科技輔助教學創新，打造智慧校園、無邊界教室，讓學子提早體驗AI時代數位科技應用與生活型態，提升其跨領域創新及未來職場所需能力，成為符合國際產業發展脈絡的技職人才，進而達成「為學生找到未來、讓工作找到人才」目標。