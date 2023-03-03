臺北市立大同高中於疫情鬆綁後迎來首批國際交流師生，來自日本宮城縣仙台第一高校的27位師生日前至市立大同高中進行英文專題發表及交流活動。大同高中參與交流的高一及高二英文專修班學生與仙台學生互動熱絡，不僅於發表時踴躍提問給予回饋，COVID19議題討論、交換禮物以及分組遊戲競賽皆熱情參與，展現學生無限的青春與活力。

日本仙台第一高校和北市立大同高中兩校的情誼始於2017年參與日本科學技術振興機構的「櫻花科技計畫 (SAKURA Science High School Program)」，一直保持友好互動，即使近三年來疫情干擾，但透過臺日雙方學校師長的積極聯繫規劃，仍然維持線上國際交流。如今總算等到疫情解封，再度恢復實地交流，受到大同師生熱情歡迎並安排豐富的交流活動。

首先登場的是仙台學生以英文進行分組專題報告，以探討海嘯警報聲促進疏散的行為、研究是否有比現今使用的類型還要更好的機翼等。大同高中學生於問答時踴躍提問，雙方互動熱絡，透過切磋討論交流，大同高中的同學也會提出不同觀點交換意見分享。接續進行Covid-19議題的分組討論活動，市立大同高中結合英專班的專題課程「語言與文化」，在洪郁閔老師的指導帶領之下，雙方對兩國疫情的規定、校園生活、居家防疫等主題進行討論，也分享彼此的意見看法，增進跨國交流。

仙台學生以英文進行分組專題報告，大同高中學生於問答時踴躍提問，雙方互動熱絡，透過切磋討論交流。(照片/大同高中提供)

仙台第一高校的能登美樹子老師對於市立大同高中學生的英文能力表示讚賞，她表示疫情期間線上視訊交流時，仙台第一高校學生對於大同學子能以英文流暢表達想法的能力深感佩服，並也激發對自我英文能力的要求。而日方學生則透過專題報告展現出探究實作與解決問題的能力，市立大同的學生聽到仙台的學伴們具有深度的專題發表內容也表示十分欽佩。除語言與文化的交流，此活動也帶動學生學術內涵的培養，促進同學們的學習效應。

此外，安排帶領仙台的學伴們至學校樂食館自行選擇午餐菜色，仙台學生表示能夠在臺灣的高中體驗道地的學生午餐料理非常開心，對於豐富美味的菜色也十分滿意。進行交換禮物及遊戲交流環節時，雙方學伴除了各自準備交換禮物之外，大同高中參與交流的高一英專班學生也精心準備了自製的明信片贈與仙台學生，明信片的主題為臺灣代表特色景點及美食，學生在交換禮物的過程中同時進行文化交流。最後由高二英專班的學生擔任遊戲主持人及隊輔，帶領雙方學生進行一系列豐富有趣的分組遊戲競賽，過程互動熱烈，整場歡笑聲此起彼落，毫無冷場，仙台學生充分感受到大同學子的活潑熱情，跨國友誼萌芽。

雙方學生進行一系列豐富有趣的分組遊戲競賽，仙台學生充分感受到大同學子的活潑熱情，跨國友誼萌芽。(照片/大同高中提供)

睽違三年多的實地國際交流，大同學子不用踏出國門，就能獲得第一手的國際交流體驗，雙方學生以英文交流提升國際視野，校方盼藉跨國跨校交流機會提高學生的學習動機，激發學生參與活動的熱忱，並分享彼此學習歷程，建立國際友誼，雙方學生收穫滿滿，留下難忘美好的回憶。