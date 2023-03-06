玄奘大學應用日語學系積極推動日本海外實習課程，藉此培育具備國際視野之專業日語人才，以獎學金支援學子赴日本實習，實習據點遍布長野縣、新潟縣、栃木縣等地，為多名學生突破自我可能，翻轉人生，前進國際舞台。

白馬滑雪場的段秉辰同學。(提供/玄奘大學)

段秉辰同學進入玄奘大學應日系後，從零開始學習日文，並在大三時獲得學海築夢計畫的補助，前往日本白馬47滑雪場實習。畢業後任職於在日本擁有百年歷史的日本藥商-至誠堂製薬株式會社的日本奈良總公司，薪水為大專生畢業薪資的雙倍以上，負責台灣業務推展，工作表現深受上司信任。秉辰同學表示，海外實習不僅提供我們運用日語工作的機會，且最令人振奮的是，能結交來自不同國籍的朋友，且可體驗滑雪。這樣的實習，最難能可貴之處在於能提升國際視野、跨文化溝通等的軟實力，鏈結未來的職場力。因為無論是海外生活、亦或與外國人相處共事，有許多必需挑戰自我價值觀的機會，如何更圓滑地與他人相處、吸收自己難以理解的新事物，以適應海外生活，正是海外實習魅力之處。

林筧涵同學也在參與海外實習時，展開翱翔國際舞台。林同學在師長的鼓勵與幫助下，在關西大學的交換留學結束後，於大四上學期赴日本長野縣交通公司實習。畢業後，她歷經與日本人求職一樣困難的過程，順利錄取日本神戶的飯店（ホテルグリーンプラザ東条湖）工作。林姓同學表示，這份實習經驗幫助了解日本職場的禮儀、文化、與日本人相處共識的方式，這使我在面對日本人時能降低陌生感與緊張感，也讓我更喜愛日本，萌生想在此體驗更多不一樣的人生、嘗試更多新挑戰的想法，感謝玄大應日系提供這樣的機會，讓她能將海外實習的所見所學，充分運用於目前的工作，突破自我的可能性，讓自己活在更有動力與成就感的每一天中。