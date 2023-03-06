獨具特色的東方文化，一向深受西方國家喜愛與歡迎，過去以臺灣LV茄芷袋元素融入作品設計進而打響名號的義守大學創意整合設計學系老師蔡孟㯣，擅長將台味十足的設計發揮在創作中，這回她將「龍鳳呈祥」的意象作為「第三屆多倫多台灣影展 The 3rd Annual Taiwan Film Festival in Toronto」的整體視覺形象與周邊系列商品的設計，同時，更勇奪美國IDA國際設計獎「銀獎」，臺灣復古文化再次躍上國際。

蔡孟㯣以螢光色系的霓虹燈條勾勒出龍鳳呈祥圖，繽紛搶眼的設計展現台味十足的設計感。(照片/義守大學提供)。

此次影展海報設計，蔡孟㯣運用色彩繽紛帶有螢光色系的霓虹燈條，勾勒繪畫出大家熟悉的龍鳳呈祥圖，用色大膽且明亮，搶眼的設計讓龍鳳呈祥圖活靈活現外，海報上的影展字體，刻意以鮮豔的螢光黃色來呈現，搭配藏青色的底色，字體就像在發亮一樣。蔡孟㯣表示，創作靈感來自小時候吃辦桌喜宴時，前方舞台背景總會掛上由霓虹燈作成的龍鳳呈祥圖，因此特別將記憶中溫暖且喜悅的感動，發揮在「第三屆多倫多台灣影展」的主視覺設計上；同時，蔡孟㯣也將龍鳳呈祥圖的設計延伸至週邊商品，她特別設計龍與鳳的胸針，讓「望子成龍，望女成鳳」的長輩們，可以藉由這份設計的心意送給子女，表達最深切的期望與支持。

蔡孟㯣用色大膽且明亮，設計龍與鳳的胸針，表達長輩對於子女「望子成龍，望女成鳳」的期待與祝福。(照片/義守大學提供)。

蔡孟㯣巧妙的將龍鳳呈祥圖注入不一樣的詮釋，還因此獲得「美國IDA國際設計獎」銀獎肯定。此次的競賽，蔡孟㯣從80個國家、千件作品中脫穎而出，她開心的表示，其實臺灣的本士文化深具特色與魅力，尤其是「復古、懷舊」的設計，除了能勾起老一輩民眾的回憶外，對於年輕一輩來說，更具有傳承與認識文化的意義；所以，這也是蔡孟㯣堅持要將復古情懷的概念與創作結合的重要原因，要讓一件作品的背後賦予更多撼動人心的故事。

蔡孟㯣也鼓勵學生多觀察自己的生活、時事新聞，甚至周遭朋友的小故事等，這些生活中的點滴，都將是豐富的創作來源；並且要多跟自己對話，藉此看見心中的渴望，會從中發現能力是沒有極限的。義守大學創設系整合數位科技與藝術設計，帶領學生從在地文化出發，從創作過程中應用科技，同時也保有文化底蘊；另外，創設系也積極與國際鏈結，安排學生出國實習交流、走進世界，滋養藝術與設計領域的素養。