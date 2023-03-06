首屆【好家百百款 室內設計講二月已於NUZONE展演中心完成總決賽與頒獎典禮，本次參賽作品多元，競爭相當激烈，每位進入總決賽的設計師，除了準備簡報外，也在台上說明自己的設計理念，打破曾經設計競賽的靜態框架。

李偉耕設計師作品【一時無酉.遺落時代的凋零歲月】。(提供/李偉耕設計師)

競賽中以【一時無酉.遺落時代的凋零歲月】獲得金獎與最佳永續獎的李偉耕設計師在簡報中提到，獲獎作品的業主是一位馬來西亞在台讀書的青年，他希望能用寂寥 、無酒精的概念 , 創造出亞洲第一個提供給想要以酒會友卻無法喝酒的人。李偉耕在永續設計理念上，因爲要保護老建築，家具的陳設幾乎都是舊物的利用改造，保留了粗糲的型態與自然古樸的氛圍。最讓人驚豔的是利用枯枝與老樹在店內重新以別的方式生長，讓植物堅韌的永續下去。

李偉耕設計師作品【一時無酉.遺落時代的凋零歲月】。(提供/李偉耕設計師)

本次設計講的支持企業之一冠軍建材林孟瑜特助表示，做為一個在地生產的MIT廠商，認為支持Design in Taiwan對於冠軍建材來說是非常有意義的活動，近幾年在室內設計方面可以看到台灣的設計師是非常有實力的，期望藉由這個活動可以讓台灣被世界看見。

第一屆好家百百款室內設計講支持企業。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司（OVO京典衛浴）、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下銷售股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。