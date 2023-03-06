澳門台商聯誼會第七屆 簡廷在會長率理監事一行於2023年3月5日拜會海協會 王剛主任、商成勇局長 張紅軍處長交流暢談台商疫情後因應粵港澳大灣區經濟發展鉅大商機，有助於台商青年創業、就業、多元文化新創商模發展。 澳門台商聯誼會舉辦2023春茗活動 簡廷在會長、林啟明創會會長、徐靜慧名譽會長、朱鍾真副會長、吳易舫副會長、許育榮副會長、理監事及會員座談會務與疫情後的經濟效益交流分享心得、尋找未來的潛在新契機佈局。

澳門台商聯誼會簡廷在會長致詞。(照片/澳門台商聯誼會提供)

澳門台商聯誼會第七屆 簡廷在會長率理監事一行於2023年3月5日拜會海協會 王剛主任、商成勇局長 張紅軍處長交流暢談台商疫情後因應粵港澳大灣區經濟發展鉅大商機，有助於台商青年創業、就業、多元文化新創商模發展。 澳門台商聯誼會舉辦2023春茗活動 簡廷在會長、林啟明創會會長、徐靜慧名譽會長、朱鍾真副會長、吳易舫副會長、許育榮副會長、理監事及會員座談會務與疫情後的經濟效益交流分享心得、尋找未來的潛在新契機佈局。

澳門台商聯誼會林啟明創會會長致詞。(照片/澳門台商聯誼會提供)

林啟明創會會長致詞表示感謝台北經濟文化辦事處 劉明秘書、張鈞貽秘書、王堃吉秘書支持，台商、台胞在外創業打拼難免會遇到挫折與困難人生不如意的事，經常很多事情都要請台北經濟辦事處文化協助幫忙、藉此以示感謝。 晚宴活動榮幸邀請香港台灣工商協會劉孝超會長、珠海市金灣區台商投資企業協會陳弘文副會長及澳台商會瞿偉剛會長等社團共襄盛舉，並獲眾單位贊助支持，使得晚宴抽獎活動盛況空前，增添疫情後的喜訊迎新未來！