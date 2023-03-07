於今年2月舉辦的【好家百百款 室內設計講】在NUZONE完美落幕，競賽主題圍繞”永續設計”。現今將永續設計帶入空間美學已經成為室內設計師必備的條件之一，以符合經濟、社會、生態學三者永續經營為方針的設計方法。從浴室的一個衛浴設備到整棟建築物的建築設計都包含在永續設計內。

CAESAR凱撒全台旗艦展示中心，提供各式商品實體體驗，歡迎蒞臨參觀。(提供/凱撒衛浴)

本屆設計講活動的支持企業之一CAESAR凱撒衛浴企業經營理念長期關注環境議題，以減少環境負擔去達到永續經營，在眾多的產品中獲得許多認證，如金級的普級省水、SGS低甲醛認證、CARB低甲醛認證、EPA低甲醛認證。

凱撒衛浴劉名家營運長表示，凱薩關注年輕設計新秀以及住宅與環境議題，推動永續環境理念，持續協助深耕室內設計領域，期望透過與設計師的合作，持續回饋環境，達到永續目標。

CAESAR凱撒，以歐洲設計、⽇本機能、台灣價格，超高CP值，是居家衛浴裝潢首選品牌。(提供/凱撒衛浴)

凱撒衛浴在頒獎典禮活動中慷慨贊助80件禮品，提供給來參與本次活動的參賽者與貴賓，讓現場貴賓回到家能親自體驗到凱撒衛浴的產品，與從自我做起邁向永續生活的目標。

第一屆好家百百款室內設計講支持企業。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、京典衛浴股份有限公司（OVO京典衛浴）、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下銷售股份有限公司，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。