全球吹起ESG永續風潮，為增進教職員對ESG永續發展的認識，聖約翰科技大學研究發展處邀請ESG永續發展協會執行長陳護木博士，以「ESG企業存續的迫切危機」為題進行演講。並將與該協會攜手合作進行教育訓練與考照認證，培訓學校教職員生成為永續發展認證之師資，期盼透過參與永續發展議題研究，以服務校友企業、增加學校業外收入，且實現師生個人的斜槓計畫。

ESG永續發展協會執行長陳護木分別以「國家政策規範與國際趨勢」、「ESG推動簡介」、「GRI簡介及永續報告書撰寫內容」及「企業推動ESG規劃」的角度切入，分享達成ESG推動規劃與作法。他表示，所謂的「ESG」係指環境（Environmental）、社會（Social）及公司治理（Governance），這不只是環境議題，更是產業生存課題。基於全球淨零及減碳趨勢，企業存續正面臨被競爭者取代及課徵稅金高額碳稅的危機。

ESG永續發展協會執行長陳護木介紹ESG國際趨勢及企業推動ESG的規劃與作法。(照片/聖約翰科技大學提供)

為因應國際2050淨零排放趨勢，國內企業導入ESG刻不容緩，台灣政府已於2022年提出對ESG政策的因應，分4階段進行產業升級，其中本業的優化更為重要。陳護木認為銀行業是投資者，更是重中之重，特別是採購及人資人員，更需負擔較重的碳排放責任。

陳護木指出，以2021年鄭州大水為例，如此先進的都市都會遭遇極端暴洪的侵襲，足見極端氣候的影響甚鉅，因此該協會成立的宗旨之一，即是希望幫助各企業跟上國際趨勢及政府政策腳步，尤其是第3階段導入AIOT的本業優化及第4階段的新原料、新製程、新工法的ESG升級。

陳護木認為，小廠比大廠容易做ESG，以台灣第8家加入RE100的廠商提提研為例，該公司加入全球性再生能源使用倡議行動之後，面膜代工在美國通路的營業額直接成長44倍。他認為要推動ESG，老闆的自覺很重要，要編列預算去執行，其次是人才培育、ESG輔導、碳足跡盤查、碳管理、撰寫永續報告書、第三方查證及弭平風險等，是企業推動ESG的重要路徑。

陳護木期待大家都能成為「ESG擺渡人」，他呼籲企業必須盡早推動ESG，並表示「不做只能等死」，因此他將與聖約翰科大合作培育人才，讓大家獲得另一張證照，並能計劃性減排。ESG永續發展協會秘書長章鈿（賦能科創股份有限公司董事長）則希望與學校攜手合作培訓教師，盼培育出一班子弟兵赴企業服務。

ESG永續發展協會秘書長章鈿希望與學校攜手合作培訓教師，盼培育出一班子弟兵赴企業服務。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大副校長何東晧期盼幫助校內教職員學習第二技能，除增加專業能力之外，也能協助各校友企業規劃ESG，以強化企業永續經營及市場競爭能力。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大副校長何東晧指出，與ISO認證相較，ESG才剛起步，這是一個新領域及綠色產業鏈，期盼透過與ESG永續發展協會合作，讓校內教職員能夠再學習第二技能，除了增加專業能力之外，也能協助各校友企業規劃ESG，以強化企業永續經營及市場競爭能力。