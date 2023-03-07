臺北市立復興高中戲劇班第24屆學生將於今年4月在該校山劇院推出畢業公演《家家酒》。本次演出為知名編劇和演員金士傑所撰寫的劇本，內容敘述十名在國小階段組成「敢死隊」的成員在多年以後舉辦了同學會，大家再次聚在一起，喝酒、唱歌、說笑，可在歡樂背後，逐漸浮現的是彼此之間的矛盾和情感。邀請觀眾和我們一同穿越至1986年，參與這場同學會。
《家家酒》為復興高中戲劇班第24屆師生共同創作，訂於【山劇院】正式劇場展開四場的畢業公演，特別聘請導演邢立人老師進行劇本改編、導演、表演指導，音效技術則由鄭國揚老師指導，舞台布景及服化妝技術由簡義哲老師指導，再搭配校內行政指導黃心華老師協同教學，呈現一齣新的遊戲與新的家家酒。誠摯邀請有興趣的民眾一起來看戲，歡迎至兩廳院文化生活購票，售票網站https://s.opentix.life/p/P22b3a113。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。