臺北市立復興高中戲劇班第24屆學生將於今年4月在該校山劇院推出畢業公演《家家酒》。本次演出為知名編劇和演員金士傑所撰寫的劇本，內容敘述十名在國小階段組成「敢死隊」的成員在多年以後舉辦了同學會，大家再次聚在一起，喝酒、唱歌、說笑，可在歡樂背後，逐漸浮現的是彼此之間的矛盾和情感。邀請觀眾和我們一同穿越至1986年，參與這場同學會。

學子認真準備於4月的畢業公演《家家酒》。(照片/復興高中提供)

復興高中畢業公演《家家酒》宣傳海報。(照片/復興高中提供)

《家家酒》為復興高中戲劇班第24屆師生共同創作，訂於【山劇院】正式劇場展開四場的畢業公演，特別聘請導演邢立人老師進行劇本改編、導演、表演指導，音效技術則由鄭國揚老師指導，舞台布景及服化妝技術由簡義哲老師指導，再搭配校內行政指導黃心華老師協同教學，呈現一齣新的遊戲與新的家家酒。誠摯邀請有興趣的民眾一起來看戲，歡迎至兩廳院文化生活購票，售票網站https://s.opentix.life/p/P22b3a113。