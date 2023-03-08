東海大學管理學院受AACSB國際認證高度肯定，以創新研究、卓越教學、實務合作、國際交流具體展現的傑出表現與進步，再次榮獲AACSB國際評鑑五年期再認證。東海大學管理學院院長李書行講座教授指出，AACSB是全球商管高等教育最具聲譽的認證標準，未來將持續與國際一流學府並列全球前5%頂尖商管學院、深化國際接軌的創新商管教育。

東海大學管理學院自2018年正式獲得AACSB國際認證後，今年由國際商管學院促進協會(Association to Advance Collegiate Schools of Business，簡稱AACSB International)正式宣布通過AACSB國際評鑑五年期再認證，肯定東海過去五年在各項認證標準實踐、創新、影響三大面向展現豐碩成果。管理學院院長李書行表示，通過AACSB國際認證五年期再認證後，東海將展開全新篇章，深化跨國、跨產業的校友及企業網絡與整合校院系教學資源，持續拓展所有利害關係人的國際視野與領導力，落實東海大學管理學院國際化與永續發展。

東海大學未來將持續與國際一流學府並列全球前5%頂尖商管學院、深化國際接軌的創新商管教育。圖為李書行院長攝於東海管理學院EMBA。(照片/東海大學提供)

本次AACSB國際商管認證總部派出三位國際團隊成員蒞臨東海訪視，包括訪視團隊主席澳洲龐德大學商學院院長Terry O’Neill教授、日本立命館亞洲太平洋大學管理學院院長Lailani Alcantara教授，以及同步線上訪視的印尼日惹大學商學院前院長Eko Suwardi教授，於訪視期間與管理學院院長李書行暨近120位教職員、學生、校友、企業代表等利害關係代表進行14場分組座談。三位委員共同表示，高度肯定東海大學管理學院過去五年在創新研究、卓越教學、實務合作、國際交流具體展現的傑出表現與進步，並在會中提出因應海內外招生策略、雙語化教學人才培育等挑戰的寶貴建議。

李書行說，東海大學管理學院現有企業管理學系、國際經營與貿易學系、會計學系、統計學系、財務金融學系、資訊管理學系等六個學系， 並整合六系專業教學資源及全球合作頂尖商管學院雙聯學位開設全英文授課的國際菁英組（Global Elite Program, GEP)。高階經營管理碩士在職專班(EMBA)亦引領企業CEO、企業二代以及企業菁英透過創新的精準教學課程再次邁向職涯巔峰。此外，管理學院全英語授課的國際企業管理碩士學位學程(GMBA)結合全球管理與商業資料分析課程，吸引來自全球不同文化與教育背景的未來領導人才強化管理專業與國際移動力。除了學士班及碩士班通過維持認證，博士班亦於本次AACSB國際評鑑獲得認證。