勾勒大唐萬象，賦彩千年時華，廣受好評的「盛世壁藏～唐代壁畫文化特展‧二部曲」，2023年巡迴展首站在桃園龜山龍華科技大學藝文中心璀璨登場。3月7日開幕活動，邀請藝文界貴賓、龍華科大師生及民眾齊聚一堂，充分領略千年前大唐盛世藝術與文化之美！

龍華科大助理副校長楊安渡代表學校致開幕詞時表示，展覽中可以近距離欣賞到這些壁畫作品的精彩，從鮮豔的色彩、流暢的線條、細膩的細節中，能夠感受這些壁畫作品在千年的歷史長河中所綻放的耀眼光芒，時至今日仍然讓人感到震撼和感動。

龍華師生及民眾齊聚一堂，充分領略千年大唐盛世藝術與文化。(照片/龍華科大提供)

桃園市文化局張至敏主任秘書則代表張善政市長致意，透過展覽深刻感受唐代文化的豐富內涵，對於唐朝長安城的恢弘格局與文化厚度，以及唐代文化對後世的影響表示由衷敬佩。臺灣主辦方中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長更以學校校名及所在的區位、地名與展覽中的「四方神」、「寶相花」壁畫連結一起的巧妙因緣，「四方神俱全，寶相花居中綻放」祝福龍華科大展覽圓滿成功。

壁畫臨摹體驗，讓民眾能夠更深入了解唐代文化。(照片/龍華科大提供)

本次展覽精選來自陝西歷史博物館珍藏的多件珍貴的唐代經典壁畫，從唐人日常展開，呈現許多有趣的生活場面。讓觀眾近距離欣賞宴飲場面的《宴飲圖》、一窺唐人消暑聖品的《捧物侍女圖》，以及唐代名相韓休墓中詳細描繪舞者與樂隊形貌和編制的《樂舞圖》等，這些壁畫作品皆具有極高藝術與文化價值。

龍華師生穿著唐代服飾，扮作古人體驗文化品味。(照片/龍華科大提供)

展示現場還設計許多周邊活動，讓觀眾能夠更深入地了解唐代文化和壁畫藝術。包括漢服體驗、壁畫臨摹體驗、AR拍照、我的大唐代表色票選活動、曲水流觴遊戲臺、文化講座等，透過豐富多元展覽內容與推廣活動，讓觀眾深入體會唐代自信、多元、包容的時代精神，以及精采萬分的藝術成就。

這場難得的唐代文化盛宴為公益性質，免票入場，展期自3月3日起至31日 (例假日未開放)，地點在龍華科大法民八樓藝文中心，歡迎龍華師生及雅好藝術民眾把握機會前來參觀，細細品味，體驗唐代藝術的獨特魅力。