國立臺南大學數位學習科技系主任林豪鏘教授，經過一年多的創作與嘗試，出版華人史上第一本真人與AI圖像共創的圖文詩輯《失眠是一種漸進式—衝突與妥協：鏘鏘AI圖像共創計畫》。

每個人對藝術都有不同的定義，作者林豪鏘教授認為，「藝術」是一個不斷變動的概念。在不同時空環境，我們都會發現藝術的不同性質。其中一個主要原因，就是因為藝術似乎必然和「創新」連結在一起，AI超乎預期的能力，甚至逼近了人類引以為豪的藝文與創作表現。本書的起心動念，是人類不該屈服於AI，而是正向思維地與AI進行共創。

林豪鏘教授從AI繪畫熱潮一開始就加入實驗，先後試過Disco Diffusion, Midjourney,Stable Diffusion,DALL E,Mega.Space.它們各有不同特性與優缺點，但其中最大的共同點，就是它們皆以驚人的速度在進化。因此，當林教授遇到AI，其以共創的精神，經過五百多個日子的創作，完成此書。

這本書裡的所有作品，都是運用作者的詩句為輸入元素，然後讓AI依此生成畫作，這是作者和AI的對話成果。作者宛若是個賽博格，AI為其增能，在Metaverse中以作者的分身來作畫，並以此詮釋他的詩句。

林豪鏘教授藉由AI圖像把這些曾經存在的文字距離翻轉回來，拉慢步調觸動人性，從A點到B點的時間空間也被壓縮成凝望，引領讀者從AI圖像看到不同的啟發。(照片/臺南大學提供)

林豪鏘教授藉由AI圖像把這些曾經存在的文字距離翻轉回來，拉慢步調觸動人性，從A點到B點的時間空間也被壓縮成凝望。雖是存在於薄薄的一張紙片，卻能承載著一座大峽谷、一座城市、一條河，一碗麻醬麵，或是一個想念的人。紙張在A點與B點之間，創造出無限的A點與B點，也在平面中打開立體空間的想像。引領讀者從AI圖像看到不同的啟發。

或許，通往夢想的路上的會有一道高牆，但它只能阻擋不夠熱愛的人。林豪鏘教授與AI共創，同時也好像接觸到文字誕生前的虛擬時空，他闖入那個時空取材，調整參數，量化輸出，形成新的世界。林教授相當嫻熟於跨媒體互文的解讀與再創造。但無論如何跨界，他始終鍾情於現代詩文的創作並樂於分享。