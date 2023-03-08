夢想淘心室3月8日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請另類台灣之光~香港城市大學的郭位校長。郭校長是土生土長的臺灣人，曾訪問過30所世界頂尖的學府，從中獲得非常多的感觸，包括教學跟研究要合一，政治要遠離校園，然而在政治遠離校園這件事情上他認為全世界皆有改進的空間。

在訪問一些頂尖學府的過程中，讓他印象最深刻的是法國的路易大帝中學，深深感覺到天外有天人外有人。這一所中學，他每年只招300多個學生，但是他的校友名單令人嘆為觀止，有雨果，莫里哀、伏爾泰、羅曼羅蘭，還有一堆諾貝爾獎得主，非常了不起。郭位校長將訪問這些學校的菁華內容製成影片，公開在網路上給大家看，對於整體教學研究的增進，還有國際文化交流有非常大的貢獻。最後，大家會發現，原來兩岸三地也有很好的教育機構。

到底郭校長吸收了各學府各門派那些武功絕學呢?融會貫通後在香港城市大學引入或獨創世界頂尖大學哪些精神？香港城市大學去年做了一個亞洲獨創的 HK Tech 300計畫，他說在台灣有新竹工業園區非常成功，但城大這個計畫是把工業園區擺在大學校園裡面，鼓勵大學生研究生在大學裡面創業。由學校出錢，請律師、協助Business Plan，安排會計師做規劃而且透過網路集合所有的香港的這個創業成功的人士、企業家、專家當他們的Adviser。

郭校長相信英雄出少年，學校投資了6億港幣，結果工業界的響應相當熱烈，至少有3億多的港幣投入此計畫，香港城市大學計畫成立300家公司，完全由學生與校友來主導。創業的計畫是教學跟研究合一所得出的結論，鼓勵年輕人創新創業將夢想實現。不論最終的結果是如何，其中的過程與經驗取得都值得大家去嘗試。想知道更多愛吃番茄的郭位校長在高教路上的實踐、改變與經驗談嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

節目收聽連結:https://sndn.link/928campus/67Yka8