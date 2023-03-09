(文/王雅芬)台灣暨臺北市國際公共關係協會TIPRA近年業務發展蒸蒸日上，成為產業交流與學習成長的優質平台，3月8日晚上舉行會員大會，順利改選第十二屆TIPRA理監事。

TIPRA對產業發展不遺餘力，與各公協會、公務部門與學校交流密切，在前五任理事長的努力與付出之下，會員情感熱絡共創共贏。每年主辦的「華文公關獎」以雙年會型式舉辦，獎項在以華文為溝通基礎的台、港、澳、大陸與星馬等公關產、學界頗負盛名。十多年來，鼓勵並肯定許多優秀作品與從業人員，也是傳播產業界重要的交流平台。此外，每年並與各大學之傳播系所合辦公關講座與趨勢論壇，培育人才，積極為會員及產業注入新活力。

TIPRA在前五任理事長的努力與付出之下，會員情感熱絡,共創共贏(攝影/王雅芬)

3月8日舉行第十二屆TIPRA會員大會,出席會員大合影(攝影/王雅芬)

新出爐的第12任理事長黎榮章董事長(亞洲指標)，以及代表當今公關產業多元潮流的理監事群，順利於3月8選出，帶領會員一起「贏向未來」。

第十二屆新任理監事如下：

理事長：黎榮章(亞洲指標)

榮譽理事長：吳春成(戰國策集團)、黃玲憶(朋百溝通)、吳秀倫(智策慧品牌顧問)、郭慶輝(樂高渥克)

常務理事：王儒哲(旺旺中時集團-時際創意傳媒)、鄭淩穗(亞典行銷顧問)

常務監事：吳冠波(樂高渥克)

理事：楊一鳴(格帝集團)、陳逸葳（朋百溝通）、徐其揚(彼威公關)、黃采緹(戰國策集團)、鄧耀中(布爾喬亞公關)、呂正閔（悅暉行銷）

監事：潘瑞蓮(摩奇創意)、謝耀輝(活動通)