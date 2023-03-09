臺南市政府教育局提醒家長，相關資優鑑定簡章已公告於本市教育公告系統(https://bulletin.tn.edu.tw/ViewDetail.aspx?bid=211502)及臺南市政府教育局特幼教育科網頁(https://is.gd/iPDw2Q)，請有意報考之學生家長多加留意，務必於報名日程內完成報名手續。

臺南市教育局長鄭新輝表示，南市資優生課程突破升學主義框架，著重108新課綱核心素養，強化學生適應環境及問題解決的統整與創造能力。通過資優鑑定的學生將授以多元且豐富的資優課程，包括科技實作、人文素養與獨立研究課程，以及課後、寒暑假開設的區域性多元資優教育方案課程，如雙語文化導覽、AI機器人科技實作等。

教育局表示，為因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)，鑑定期間會依中央流行疫情指揮中心及教育部防疫政策，滾動修正國小資優鑑定防疫措施，並於鑑定日前公告於教育局公告系統，「國小一般智能優異」初選當天，請考生提早於7時50分至8時20分進行報到。「國小音樂資優」初選鑑定當天，請考生提早於7時30分至8時進行報到，提醒參與資優鑑定之學生與家長留意並配合做好防疫措施，以提供安心的應考環境。