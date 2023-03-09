東海大學為打造「學與做」兼優具有跨領域能力的未來企業菁英，今成立「跨領域與創新學院」，首任院長翁紹仁正式推動「產業微學程」，將串聯校內九大院系資源，與業界共同規劃實習課程模組，讓學生時刻走出校園與國際企業接軌，為東海學子未來畢業求職打下基石。

今（9）日在東海大學舉辦的「跨領域與創新學院」揭牌儀式，與會貴賓包括東海大學校長張國恩、副校長劉正、國家科學及技術委員會中部科學園區管理局長許茂新、童綜合醫院董事會顧問李三剛、澄清醫療體系副院長周志建、國介企業/禾康消防總經理陳淞屏、味丹企業集團獨立董事周鴻仁、漢翔航空工業股份有限公司處長方一定、東海大學教務長楊定亞、學務長龍鳳娣、國際長廖敏旬、研發長林惠真、公共事務處長黃兆璽、工學院長黃欽印等人均到場與會。

東海大學為打造「學與做」兼優具有跨領域能力的未來企業菁英，今成立「跨領域與創新學院」，首任院長翁紹仁正式推動「產業微學程」，將串聯校內九大院系資源，與業界共同規劃實習課程模組，為東海學子未來畢業求職打下基石。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，東海位處中部科學園區、精密園區等周邊地緣優勢，未來將與周圍的產學合作齊力人才培訓，減少學用落差。此次特別成立跨域創新學院，目的是創制一個平台整合學校的學術資源並與外界企業接軌，讓學生能夠時刻走出校園，也讓企業能走入東海，讓大學成為開放的學習中心，培育出擁有因應全世界未來挑戰的學子。

東海大學為促進九大院系跨領域整合，培養學生擁有多元知識及跨學科的整合能力，策略連結文、理、工、管理、社科、農健、創藝、法律與國際學院九大學院，攜手來自不同產業的企業共同發展全校型跨領域新創課程模組。中部科學園區管理局長許茂新表示，當今企業對跨領域的人才需求與日俱增，這次東海大學成立跨域創新學院對於中部人才的培育相當重要，祝福未來這個學院能夠培養出未來企業所需要的菁英。

東海跨域創新學院長翁紹仁表示，跨域創新學院將推出「產業微學程」，廣邀各產業企業、機構進入東海合開模組課程，未來供學生進行選修與實習，除了協助企業找人才之外，也提供學生未來求職的方向。

翁紹仁說，「產業微學程」將和不同產業的企業進行課程討論與實習規劃，製造微學程等主題，此學程主題必定和該產業有強烈關係。學生能透過進入企業實習的機會，提升職場軟實力，增加職場實務經驗，未來若實習表現優異的學生將有可能在畢業後直接留任企業，進而達成畢業即就業的目標。