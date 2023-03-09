張自強表示，婦女長時間坐在辦公室可能會對身體和心理健康造成負面影響，甚至會影響工作效率。建議可以透過以下幾點以減輕這種負擔，包括規律運動，透過慢跑、健身，可以釋放身體的能量，也可透過冥想、深呼吸、聽音樂、按摩等，可以讓自己放鬆心情，減輕身心的壓力。而檢視自己生活作息，定期睡眠、健康飲食、減少煙酒等，也是改善心理壓力的有效方法。

此外，躺在床上關燈看手機似乎已經是需許多人睡前最重要的休閒活動，特別是很多婦女們在忙完一天的工作後，能躺在床上看手機真的是整天最放鬆最休閒的時光了。但是，睡前一般都會拿下眼鏡或者是摘下隱形眼鏡，所以螢幕幾乎是貼在臉的前面近距離的觀看，但是長時間下來也會造成眼睛疲勞且會擔心造成視網膜的傷害。長庚醫院雲林院區眼科主任陳慶隆表示，在關燈的環境下，瞳孔會放到最大，而且手機距離眼睛真的太近，這意味著光通量將會大幅增加；再加上距離過近，我們只使用慣用眼單眼觀看螢幕，常常會導致眼睛的過勞，甚至於是潛在的傷害。

陳慶隆醫師表示，提出一些日常使用電子產品注意事項，以降低避免眼睛疲勞的情形，每20分鐘動一動眼睛看看6公尺以外的標的至少20秒，調整環境亮度會更容易看清楚物品，注意螢幕應該低於環境亮度，必要時提高螢幕對比度。然後姿勢要正確，雙眼一起看。藍光與亮度會影響身體的日夜節律，盡可能避免睡前使用電子產品。此外，也提到睡眠環境應該全暗，如需使用夜燈，應該注意色光與亮度。