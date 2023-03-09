南華大學於日前與愛之味股份有限公司、嘉義市後湖里社區發展協會簽署產學合作協定，針對產學合作專業對接學生實習就業、企業社會責任等方面進行交流，未來將提供產學合作及學生實習與就業的機會。

產學合作由南華大學副校長林辰璋與愛之味股份有限公司總經理陳志展進行簽約，並與嘉義市後湖里社區發展協會理事長洪修富簽署產學合作協定。愛之味食品股份有限公司立足台灣半世紀，傳統產業創新轉型，面臨到少子女化的時代，缺工是許多企業面臨的共通性問題，愛之味提供學生實習就業機會，與食品科學、生物科技、資訊管理相關科系可進行人才培育，共同培育企業所需人才。

南華大學副校長林辰璋(左)與愛之味股份有限公司總經理陳志展(右)進行簽約。(照片/南華大學提供)

南華大學副校長林辰璋表示，為提升學生就業競爭力，不僅落實課程學用合一，更結合產學合作、證照輔導、職場體驗或實習等機制，提供學生完善的職涯輔導。此外，林辰璋更提到「肯做、實作、耐心與熱情」是南華學生的特質，畢業生就業率平均達95%，雇主滿意度達89.17%，顯示南華畢業生相當具有競爭優勢。

南華大學與企業共同培育人才之外，在環境永續、ESG、碳中和等方面，也有豐富的產學合作經驗及成果。近年，南華大學永續中心協助企業進行碳盤查、EGS及BSI認證成果亮眼，另佛光山佛陀紀念館、台糖生技廠、嘉義酒廠及月桃故事館等機構，都是產學合作的好夥伴。

林辰璋指出，嘉義市後湖里轄區有後湖工業區，嘉友電子、詠順科技、茶月食品、華實興業、新悅酒店等優質企業都是與南華大學簽署產學合作協定的優質企業，未來可以把工業區的資源帶進後湖里，透過里辦公室及社區發展協會連結在地企業及大學，不僅能讓在地居民認識在地優質企業，企業與社區連結，參與社區活動認養社區，亦可善盡企業社會責任。而社區與學校合作，進行人文地產景的盤查，可建構社區資源地圖，規劃美食地圖及旅遊地圖，以吸引遊客認識社區，進而讓社區活絡起來。

此次產學合作簽約不僅是積極拉進產業與學校的距離，更希望能透過實習合作提供在地就業機會，讓學生畢業後在企業留任，共同帶動地方的永續發展。