土敘7.8強震造成5萬多人罹難，許多人在睡夢中被壓死，或被倒塌的建築物掩埋。至少有超過21萬棟房舍被震垮，影響1,400多萬人，幾乎是土耳其六分之一的人口。根據聯合國開發計畫署（U.N. Development Programme）估算，土耳其災害損失超過1,000億美金。如今，災民只能暫住沒水沒電的帳棚，還得被迫適應半夜零下三度的低溫，亟需物資援助。

三月八日，慈濟科技大學人文室和國際學生聯誼會（外籍生社團）合作，主打「不出國也吃得到東南亞美食」！像是馬來西亞叻沙、印度煎餅、泰國東炎（TomYam）炒麵和印尼加多加多（Gado-gado），不但是台灣人接受度最高，也是網路票選、超推、必吃的平民美食！尤其，不接受預約，各限量50份，先到先得！所得更全數捐贈慈濟的國際賑災。

從備菜到烹調，都由外籍學生全權負責。(照片/慈濟科大提供)

護理系一年級學生陳蔚勤（馬來西亞籍）表示，限量販售東南亞美食，並不是跟風「飢餓行銷」的手段，而是分散各科系的外籍生考試多寡、空堂（沒課的時間）不一，連籌備會議都只能趁晚上採視訊進行。不過，大家依舊有相同的共識，就是要為土敘地震災民盡一份心力，也能讓更多人認識外籍生家鄉的好味道。

外籍學生烹調家鄉美食。(照片/慈濟科大提供)

資訊科技與管理系二年級學生謝武昇（印尼籍）表示，正宗的沙嗲醬需要將乾辣椒、洋蔥、香茅、小茴香等辛香料切碎後爆香，再依序混和椰奶和花生醬，最後再加入椰糖和甜醬油調味，不但跑遍菜市場、雜貨舖、超市，才買齊必備食材，還花費1.5小時才完成，真的是「滴滴皆辛苦」。

資訊科技與管理系三年級學生楊先慧（泰國籍）表示，泰國版的東炎炒麵口味強調又酸又辣，為了配合台灣人較清淡的口味，還微調了醬料比重。配料也以豆乾和雞蛋取代，讓吃蛋奶素的同學，也可以一飽口福。醫學影像暨放射科學系一年級學生謝佳彤（馬來西亞籍）表示，台灣咖哩是黃色且偏甜；馬來西亞咖哩是紅色的，口味偏辣也偏鹹，再搭配印度煎餅，更開胃！

護理科二年級學生諶思妤表示，從來沒有嚐過印度煎餅，非常期待！既然無法到災區第一線協助，最簡單的方式就是掏出錢包，買份異國美食，讓慈濟人可以採購更多物資援助災民。國際暨兩岸事務處高教深耕計畫助理林瑋杰（馬來西亞籍）表示，看到土耳其、敘利亞災民處境堪憐，再對照自己生活無虞，更需要用實際行動響應募心募愛，歡迎大家一起共襄盛舉。

義賣所得將全數捐於慈濟國際賑災，為土敘地震災民出一份心力。(照片/慈濟科大提供)

「面對大海，每一滴水似乎那麼微不足道，可是整個海洋，不就是這些微不足道的水滴，所集合起來的嗎？」慈濟科技大學人文室主任謝麗華表示，培養國際觀並非侷限在出國交流，再加上品嚐美食是融入一個國家最好的方式，所以，外籍生親手烹調家鄉味美食，再分享給台灣的同學，剛好達到相互加乘的效果，更能從中經驗傳承，愛心延續。