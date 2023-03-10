日本福岡工業大學學生今(10)日起在高雄展開一周的短期研修，由高雄科技大學應用日文系負責接待，針對地方創生議題交流二校經驗，並走訪台灣南部創生據點。本次日本交流由高科大應用日文系副教授黃愛玲負責雙方接洽，出動了應日系學生擔任接待學生，全程日文進行課程及參訪交流，展現高科大不同面向的優勢。

日本福岡工業大學以社會環境學部部長藤井洋次教授為首，一行人共2位教師、13位學生，從10日起展開短期海外研修，本次主持軸圍繞「地方創生」議題，除上午校內課程外，下午起將陸續走訪高雄駁二、原鄉部落、美濃客鄉等不同類型的創生據點，另將安排一日行程，參訪教育部USR「鄰家好漁形塑計畫」位於屏東林邊的實踐據點，並且造訪大鵬灣體驗漁鄉再造後的新面貌。

福岡工業大學社會環境學部部長藤井洋次教授(左)致贈紀念品，由高科大應日系主任洪心怡(右)代表接受。(照片/高雄科技大學提供)

高科大的鄰家好漁形塑計畫是教育部USR計畫中，四支國際連結深耕型計畫中的一支，以漁業聚落的再生與永續為核心議題，在屏東林邊推動相關工作，從養殖到生產，從循環經濟到漁鄉形象再造，全面性推動再生及永續工作。與日本方面的合作，也是從地方創生經驗出發，學習水產品加工、地區觀光等經驗，培養更具宏觀視野的青年人才投入社會責任事業。

高科大應日系主任洪心怡致詞歡迎日方師生貴賓。(照片/高雄科技大學提供)

福岡工業大學學生此行由高科大應用日文系學生負責接待，皆為應日系大三或大四學生，全程日文進行課程，除課堂交流外，生活起居、校外參訪，也提供雙方學生很好的互動機會，學生流暢的互動更展現出高科大應日系教學成效，令人印象深刻。