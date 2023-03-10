2023年國際數學日的主題「Mathematicas For Everyone 大家的數學」，傳達數學是不分國界、全世界的共通語言。今年科教館特別邀集全臺灣數學組織、知名數學科普社團安排一系列的慶祝活動，並結合雙語學習，將科教館打造成一間美式『πizza』店，融合雙語情境，一起用數學料理πizza輕鬆學英語，其中最大的亮點就是從切割Pizza學習數學「割圓術」，2天共有6場次好吃、好玩、好好算的Pizza切割數工作坊，帶你用「吃」學數學，認識圓周率的公式「圓周率=直徑*π」是怎麼算出來的。

除了豐富的數學及科普遊戲外，也有神奇的「魔數表演」，以及深受科普愛好者喜歡的EDU創作社帶來的圖論音樂劇《達巴瓦拉到你家》，要用表演的方式帶你認識數學的奇妙及有趣之處！慶祝活動還包含「環遊世界遊數學」、「數感實驗城」數學主題展示，以及今年首次舉辦的國際教育論壇，共計4場講座，其中互動交流工作坊將從教學現場及國內外經驗切入，探討雙語及數學教育。此外，現場也將展示「數感盃中英文數學詩創作競賽」得獎作品，透過豐富多元的節目，要來顛覆一般民眾「數學就是背公式、計算題」的刻板印象。

透過國際數學日慶祝活動，希望能夠帶領大眾找回學習數學的興趣與熱情。歡迎在3月11及12日一起到科教館感受不一樣的數學，與世界同步歡慶國際數學日。更多活動訊息，請上科教館官網(https://www.ntsec.gov.tw/)查詢。