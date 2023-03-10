新北市教育局今(10)日辦理全國首創頂尖群科成果暨全國首部技職教育政策白皮書-新北NO.1技職6.0發布記者會，副市長劉和然與產官學各界來賓共同發布新北市技職教育政策白皮書、啟動4年計畫，同時，澳洲、美國、德國、日本及芬蘭等國教育單位線上祝賀全國首部技職教育政策白皮書的發布，共同見證新北市技職教育邁向新未來。

市長侯友宜表示，隨著全球教育環境的變化，新北市技職教育發展方針也邁出新未來階段。新北NO.1技職6.0 New Top World世界頂尖人才的核心架構包含六個面向「適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」，期待能培育每位學生不只適性發展，更具備專業、跨域、創新及應用科技能力，同時能夠擁有服務社會及美學的素養。新北未來用4年8億經費翻倍投資技職教育，培養自主終身學習全方位發展的新技職人才。

副市長劉和然指出，從1997年全國唯一市屬技職學校鶯歌工商成為新北技職1.0時期，經歷2013年國私立改隸(2.0時期)、2017年成立全國唯一技職教育科(3.0時期)、2018年配合技職及職業教育法推動三級技職教育政策(4.0時期)，到2019年首創PRIME贏得未來技職人才4年計畫(5.0時期)，同時因應工業1.0至4.0及日本2016年推出以人為本的社會5.0思維，以及元宇宙、ChatGPT、SDGs及社會責任精神與國際化趨勢，未來4年新北技職推動6.0六大核心能力：未來力、實踐力、競爭力、影響力、永續力及全球力，目標提供千場職業試探活動培養未來力、千家產官學研合作推動實踐力、千萬經費補助公私立技高數位升級促進競爭力、推動千件專題創客自主學習作品發揮技職影響力、千名師生參與技職社會責任及美感永續活動展現永續力、支持千名技優師生國際見學及線上交流展現全球力，以六大面向30個行動方案，4年翻倍8億經費培育世界NO.1的NewTopWorld世界級人才。

新北市技職教育政策白皮書發布儀式，副市長劉和然 (左7)。(照片/新北市教育局提供)

活動現場也有多所技職學校設攤，包含歷年培育出百名選手及本屆最年輕資訊國手的新北高工，將光纖與服飾結合，探索服創新可能的樟樹國際實中，全國唯一模具設計中心，整合產官學力量帶來各式精密模具模型的三重商工，唯一陸海空土地資源中心的瑞芳高工，三鶯文創園區、科大及陶瓷產業共培跨域設計人才的鶯歌工商，設計界各項競賽常勝軍，培育國際藝術人才的復興商工，全國首創甜點課程創意點心研發中心的淡水商工，培育新北AI科技人才，全國第一科技人才培育中心的泰山高中，展現頂尖技職教育成果。

將光纖與服飾結合，探索服創新可能的樟樹國際實中。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，培育每個孩子適性發展，是新北市的教育使命，在全國唯一技職教育科專屬行政單位支持下，技職領域以超過50項全國領先技職創新政策，實踐應對時代的變遷與孩子學習需求。新北市未來將藉由六大面向及30個行動方案，結合產業及民間資源、境內23所大專校院、323所高中職及國中小推動跨界技職大教育合作並以新北市X新未來X新技職理念，邁向世界NO.1目標。新北市技職教育政策白皮書可至新北市中等教育資源網(https://se.ntpc.edu.tw)最新消息查詢。