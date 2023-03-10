疫後新生活，民眾首先面對的就是持續飛漲的物價，對原本經濟拮据的年輕學子而言，購買生活物資及食物無疑是筆沉重的開銷。中臺科技大學從日常生活看見學生的需求，特別規劃經費提供各系設置校園食物銀行，由各系定期採買及補充食物、輕便雨衣、吹風機、生理用品……等，提供有需要的學生自由取用，透過校園食物銀行快速滿足學生緊急、不便的需求，更可有效降低經濟及文化不利學生的標籤化印象，實為貼心又暖心的校園創舉。

四年前，中臺科大醫學影像暨放射科學系率先設置食物銀行，實施以來協助許多學生解決諸多困難與不便，深獲學生及家長的肯定與感謝。中臺科大林政勳學務長表示，因為過去擔任醫放系系主任推動食物銀行的機制，親眼見證食物銀行對學生的幫助，因此，接任學務長職位之後，決定要擴大推動這項對學生具實質助益的機制，學校多一份心力照顧孩子，家長就能多一絲放心，學生也能多一點暖心，透過生活小需求，創造校園善循環。中臺科大陳錦杏校長進一步指出，學校的學生來自四面八方，就如同我們的孩子一般，孩子在家生活受到父母悉心呵護，進入大學之後，學校就成為他們第二個家，老師就是孩子第二個父母。因此，本校各系設置食物銀行的主要目的就是透過學校的力量，讓家長放心也讓學生暖心，學務處這學期開始推動這項計畫，透過學務長在醫放系的實務經驗，有效擴大到全校各系，從此以後，中臺的孩子都不用飢腸轆轆聽課，學習成效必定加倍。

校各系設置食物銀行讓家長放心也讓學生暖心，透過學務長在醫放系的實務經驗，有效擴大到全校各系，中臺的孩子都不用飢腸轆轆聽課，學習成效必定加倍。(照片/中臺科大提供)

近年來，全球大學積極響應聯合國持續發展目標（SDGs）並具體實踐於大學校園，其中SDGs 4：提供優質教育，消除教育過程中的不平等，正是大學持續關注的重要目標之一。當經濟及文化不利學生的生活問題逐漸成為關鍵議題之際，校方除了提供各項減免及補助外，求學過程中的食衣住行更是具體實踐SDGs過程中不容忽視的一環，因此，中臺科大培育術德兼修專業人才的過程中，特別關注學生日常生活中的健康、環境、社交、安全等問題，希望可以透過推動各項計畫，帶給學生更好的生活品質。這項食物銀行計畫正是中臺科大關注SDGs 4，致力建構暖心校園環境、改善學生生活的最佳寫照。

中臺科大深刻體認SDGs對學生影響性，近年來除配合教育部積極推動大學社會責任計畫，亦針對SDGs重要議題推動各項活動，希望透過活動得以有效凝聚校園師生對SDGs共識，願意為校園環境及和諧做出貢獻，進而促進未來持續發展與繁榮。