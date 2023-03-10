教育部112年度人文社會科學與產業實務創新鏈結計畫（第零期）公布，東海大學在 A、B、C補助類別，全國64校159件申請案中，通過1A、1B和2C，總計4件，名列中南部大專院校最優。東海同時在教育部其他計畫及國科會112年產學小聯盟計畫表現亮眼，有助研究能量整合及提升。

教育部於112至115年推動「第二期數位人文創新人才培育計畫」及「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」。本次「112 年度人文社會科學與產業實務創新鏈結計畫」首度徵件，東海大學即通過1A1B2C共4件計畫。東海大學表示，近年對於人才培育、產學創新、永續發展的關注與推動不遺餘力，在校務的中長程發展中列入計畫執行。在豐厚的基礎研究上，將以文化、社會、經濟、生態等四個永續作為發展主軸，著重東海的特色強化與社會影響，將持續提升並展現東海大學在研究質量、跨域整合的能量。

東海大學對於人才培育、產學創新、永續發展的關注與推動不遺餘力。(照片/東海大學提供)

東海大學社科院執行的「建構跨域人社韌性生態系－人文社會與科技前瞻永續之韌性人才培育」，由校長張國恩主導，率先以A類計畫通過「112年度人文社會科學與產業實務創新鏈結計畫」(第零期)，並以整合校內資源，爭取600萬元的補助為目標。在跨領域教師合作計畫B類，為文學院副教授高禎臨「當代多元敘事力的跨域整合與社會實踐」；C類個別教師提升計畫分別為社工系助理教授林秉賢提出的「｛物理X社會X數位｝空間感知教育：α世代三維度社會工作處置教學實踐」、公行專班助理教授賴炳樹主持的「應用設計思考於地方創生與社區規劃實務」，共計拿到1A、1B和2C，在中南部大專院校中表現脫穎而出。

另外，教育部第二期數位人文創新人才培育計畫由外文系副教授蕭季樺以「數位遊戲「與/語」人文素養：科技鑲嵌之敘事」核定通過，期望培育出擁有國際視野與科技競爭力的數位人才。而另有教育部「跨領域教師發展暨人才培育計畫—人文社科教育苗圃分區資源中心計畫」，東海大學自107年第二期、109年第三期，去年12月再度拿下第四期的補助申請，由創新創業中心副教授羅際鋐主持的「子計畫四—跨域師生共學共創聯盟—建構人文社會與科技前瞻永續人才培育」。

除此之外，國科會112年產學小聯盟計畫在研發處育成中心的推波助瀾下，通過 1件新核定計畫案，為化材系教授兼副校長張嘉修主持的「產業永續創新與智慧零碳技術開發及服務聯盟」；另核定通過企管系副教授許書銘第一期第三年的「企業永續影響力聯盟-SDGs 導入與實踐」計畫，表現亮眼。