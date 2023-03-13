教育部舉辦「綠色學校夥伴網路風雲寫手獎勵活動」，新北市丹鳳高中、八里國中及平溪國小分別獨得「優良文章獎」高國中小組第一名佳績；三重國小及平溪國小則分別攻下「提報能量奬」全國第一、二名寶座，成為全國推廣環境教育最佳典範。

帶領學生認識台灣的大自然生態。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局長張明文表示，綠色學校是全校式的環境教育推動發展，新北市於99年環境教育法政策實施同年制訂「新北市綠色學校網路夥伴輔導計畫」，以鼓勵基層教師開發各種環境教育主題教材，將課程教學融入生活之中，形塑孩子在綠色友善校園中成長為關懷自然、熱愛生命、胸懷萬物的地球公民，展現對於綠色環境的守護與關心。

鼓勵學校推動環境教育，讓學生親身感受大自然。(照片/新北市政府教育局提供)

日前榮獲「111年度行政院國家永續發展獎教育類大獎」的平溪國小校長鄭益堯表示，這次學校能再次同時榮獲全國優良文章獎國小組第一名及提報能量獎第二名，除了歸功於全體教職員工的努力之外，對偏鄉小學的孩子們，也立下良好的學習典範。學校長期培養學生導覽能力，如臺灣原生百合、平溪螢火蟲、環保清潔劑柚(橘)香清潔劑、走訪基隆河生態廊道及臺灣原生十二名草花等導覽，每年用心推廣新北市優質戶外教育路線—走讀平溪悉遊記，為來自全國各地學校師生進行導覽介紹，讓永續發展不只看得見，更能持續發光發熱。

在綠色友善校園中成長為關懷自然、熱愛生命、胸懷萬物的地球公民。(照片/新北市政府教育局提供)

去年獲得新北市低碳校園標章金熊獎認證的三重國小校長朱富榮說明，校園中設置植物種類豐富的生態園區；而環繞校園外圍的綠圍籬及植栽，更是各種鳥類停駐的棲所；四季變換的花草景致也受到社區民眾的歡迎。上課日時，老師們帶著孩子在園區內穿梭學習，是環境教學的最佳舞台。榮獲「提報能量獎全國冠軍」和「優良文章獎」雙料獎項的郭素娟老師分享，平時除了口頭講述環境教育的知識外，也結合自然節令、繪本、電影、學習單等資源，運用各種媒材的搭配及分組共同對話與討論，讓孩子沉浸在多層次的環境教育感知體驗中學習。

教育局強調，新北市持續透過策略性的目標融入聯合國永續發展目標SDGs，鼓勵學校教師積極推動學校環境教育，將推動案例或優良文章分享至教育部綠色學校夥伴網路平臺，透過開放資源共享，作為有意投入環境教育推動之教職員工參考，讓新北校園成為生態永續共好、共榮的綠色學校。