「2023年世界室內拔河錦標賽」於北愛爾蘭舉行，我國景美女中拔河隊選手-於當地時間3月10日奪得女子500公斤組金牌。蔡英文總統在獲知喜訊後，第一時間致電肯定選手的優異表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2023年世界室內拔河錦標賽 女子500公斤級勇奪金牌。(提供/體育署)

在其他項目男女混合580公斤組獲得第3名、男子600公斤組獲得第3名及男子560公斤組獲得第4名的成績，選手堅持對拔河的熱情與執著，經歷長期的嚴格訓練，在世錦賽的舞臺展現平日揮汗苦練的實力，在本屆賽事2天的賽程中，屢屢展現團隊優異的默契和節奏，在教練的運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀。

2023年世界室內拔河錦標賽，總統致電肯定選手的優異表現。(提供/體育署)

教育部體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手在疫情期間仍積極鍛鍊、累積實力，為爭取國際佳績而努力，體育署未來仍將持續提供選手後勤支援，期望選手們再接再厲，持續在世界舞台，為我國爭取更好的成績。