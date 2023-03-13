為推廣臺北酷課雲平臺至全球，提供世界各地華僑進行線上課程及利用各項學習資源，臺北市政府教育局推出40門多元精采的酷課雲國小英語、國中英數、高中多元的免費直播課，包含：英語、數學、日語、韓語、西班牙語、APP開發、APCS程式語言、面試口語表達及影片攝影剪輯腳本等課程，共計1,620個錄取名額。為顧及經濟弱勢學生學習權益，將會提供20%優先保障名額，兼顧每位孩子的學習權益！報名時間自112年3月15日（星期三）上午10時至3月28日（星期二）中午12時，相關資訊請上臺北酷課雲平臺（https://cooc.tp.edu.tw/）報名！

本次課程教育局邀請美國僑校教師、本市國中小英數輔導團教師及各領域教學專家擔任授課講師，提供本市學生學習支持， 111學年度第2學期持續並擴大辦理，開設40門SDGs永續發展目標&108課綱19項多元議題線上課，帶領學生運用酷課雲OnO線上教室，搭配線上互動學習資源，開設40門線上課程，包含：臺北市文化國小江蕙珊老師開設「Girls can be powerful!你一定要認識的Shero!」，引導學生用英文認識居禮夫人Marie Curie、馬拉拉•尤沙夫賽Malala Yousafzai等具影響力人物，期許學生學習正向人格特質與價值觀，在家自信快樂學英語，提升英語跨域力。除此之外，為豐富全國及海外高中學生數位科技應用與外語自主學習能力，全新規劃英語、日語、韓語、西語、APP自媒體開發、面試口說訓練、影片腳本攝影剪輯課程及APCS程式語言考照的多元主題線上課，拓展學習新視野。

臺北酷課雲平臺111學年度第2學期開辦生動有趣的國小—高中職多元培力班線上直播課程，歡迎有興趣的學生上網鎖定臺北酷課雲（https://cooc.tp.edu.tw/）最新公告報名酷課雲線上課（報名網址：https://forms.gle/D2HwP3HRtJtdqjhC7）或加入臺北酷課雲LINE好友（LINE ID：@cooc）提問，讓酷課雲陪伴學生樂在其中學習，拓展學生創新科技力及接軌國際視野，提升學習興趣與自身競爭力，快樂學習滿載而歸！