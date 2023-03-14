為凝聚校友情誼及感謝校友對總會的大力支持，聖約翰科技大學（新埔工專）校友總會於國際世貿會館貴賓廳舉辦2023春季感恩餐會，席開10桌近百人出席參與，最資深的是56級第一屆大學長郭雨青，最資淺的是104級李威霆，兩人入學年度相差快半世紀。老中青三代校友同堂歡聚，場面歡樂溫馨。

56級學長郭雨青（中）與104級學弟李威霆（左），兩人入學年度相差48年。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大校友總會理事長賴俊年表示，感恩餐會時間剛好遇上世界經典棒球賽中華隊迎戰荷蘭隊的關鍵戰役，校友們願意在此刻出席，可見校友對校友總會的堅定支持。他非常感恩校友們的出錢出力，校友總會目前正在招募榮譽會員，每月1,000元或每年12,000元的小額捐款，就能夠支持校友總會會務發展，希望大家有錢出錢，或是支援人力協助校友會的各項活動。

校友總會表揚第2年度榮譽會員，左起為校友呂國良、副理事長陳建宏、理事長賴俊年、理事童志誠、團長蔡銘哲及校友林顯智。(照片/聖約翰科技大學提供)

受邀參加感恩餐會的聖約翰科大校長張文宇提到，從去年12月參與校友年會的時候，就深深感受到校友對母校的支持，尤其每次活動前必定唱校歌的儀式，更讓人覺得校友對母校的感情深厚。有很多教育部評選委員跟他說過，聖約翰科大是他們所看過校友對母校支持度最高的學校。面對少子化的招生考驗，他認為一個人挑擔挑不起來，但是很多人就可以。希望校友們積極推薦適合的學生前來就讀聖約翰，母校的轉型發展，需要所有校友的協助。

111年度傑出校友、華南校友會副會長王家隆特地從大陸返回台北參加餐會，他表示，聖約翰華南校友會與明新、逢甲等其他5個友校校友會成立「六校聯盟」，該會是團結性及互動性最高的校友會，由於五專全體住校的關係，大家培育出深厚的感情。華南校友會自2019年成立迄今，即將屆滿4週年，預計於6月17日舉辦會員大會，歡迎校友撥空參加。

今年適逢77級校友畢業滿30週年，同學相邀出席餐會。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大校友總會秘書長施少華進行校友總會現況報告時指出，校友會是由一群志同道合、熱心助人及樂於分享的人所組成，從只有會長「一個人」的時代，到擁有32位理監事及顧問團的「少數人」階段，目前聖約翰校友總會已經發展到擁有各屆傑出校友、各屆班級代表（400多人）、校友社群（600多人）、11個活動社團及各地分局的「一群人」規模，他非常感謝所有出錢出力的熱心校友。

由於大多數校友都是在職中，校友總會的願景（服務校友、整合校友資源、創造校友團結互助雙贏的校友經濟體）需要聘任專職人員才能推動。因此目前校友總會積極推動小額捐款，只要「每月捐款1,000元或以上，為期一年或以上」或「每年單筆捐款12,000元以上」即可成為「榮譽會員」，並享有各項禮遇，歡迎校友踴躍加入。

聖約翰科大校友總會副理事長闕玖榮則表示，校友總會是一個提攜校友、資源共享的媒合平台，積極打造互助、雙贏的校友經濟體，除了凝聚校友情誼以外，也希望讓更多校友參與其中。

感恩餐會除了舉辦摸彩活動，炒熱現場氣氛之外，特別邀請59級校友學長及眷屬參加，現場從56級至104級，幾乎每年級均有代表參與。電機科75級陳贊文學長介紹桃園源鮮智慧農場的產品，並提供新鮮蔬菜讓大家試吃。校友一邊聚餐聯誼，一邊觀看中荷之戰為中華隊加油，現場氣氛嗨到不行，也讓大家的心緊緊地相繫在一起。