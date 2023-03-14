為協助臺北市國中考生及家長瞭解新課綱實施後國中教育會考命題特色及趨勢，掌握複習策略，臺北市國民教育輔導團會同臺北市國中學生家長會聯合會共同辦理「112年國中教育會考趨勢分析與複習策略專題講座」，首場社會科領域座談會於11日下午在大安高工隆重登場。公民、歷史、地理三科領域專長教師的精闢解析及複習策略建議，獲得現場約200名學生及家長之熱烈迴響，原訂活動到下午五點半延至六點才結束。

現場參加家長及學生。(照片/臺北市教育局提供)

社會科會考試題的特色與趨勢，著重探究當前人類生活情境息息相關的議題、學生解讀及轉譯圖表資料的能力，取材貼近學生活經驗，對資料理解及掌握的程度。例如，公民科重視當前重要議題、預見未來情境、瞭解公民核心概念等。

除了陸續登場計4場次的座談會，臺北市國教輔導團已於111年8月2日完成「111年國中教育會考素養試題分析」影片製作，並建置於臺北酷課雲提供師生參考使用。這段時間以來，更致力於各領域輔導小組研發素養試題與實作評量規準設計，聘請臺師大專家學者進行審核及指導研修，正積極編製「111學年度國中素養試題示例彙編」電子書，預計3月底於酷課雲上架分享予師生參考。

講師劉東衡老師精彩開講。(照片/臺北市教育局提供)

系列講座的第二場「國文+寫作」訂於3月18日假仁愛國中辦理，第三場「自然科」訂於4月5日假龍門國中辦理，第四場「英語+數學」擇定於4月15日假中正國中辦理，歡迎臺北市9年級應屆考生及家長踴躍參加！報名請洽臺北市國中學生家長會聯合會或各校家長會。