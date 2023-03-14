疫後時代，國內外旅遊漸熱絡，燦星旅遊攜手台灣虎航、高知縣，今（14）日於六福萬怡酒店， 舉行合作意向書簽約儀式，由日本高知縣知事濵田省司、台灣虎航董事長陳漢銘與燦星旅遊總經理殳蓁蓁三方共同簽署合作意向書，未來將積極深化策略夥伴關係 ，進一步增進旅遊人數。

日本高知縣知事濵田省司致詞。（攝/景義婷）

高知縣知事濵田省司表示高知縣長年持續與台灣保持著深度的交流，包含連續數年推派發祥於本縣的「夜來祭鳴子舞蹈」團隊於「台灣燈會」表演宣傳，高知縣舉辦的「漫畫甲子園」每年也吸引多數台灣高中生參賽。此次直飛高知的包機，包裝以高知龍馬機場為起點的旅遊行程，可以看到台灣虎航與燦星旅行社攜手串起的高知包機，相信將帶著多數台灣旅客直達高知深度旅遊。

台灣虎航董事長陳漢銘致詞。（攝/景義婷）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，為了滿足民眾對日本旅遊的需求，加上深度旅遊已成必然趨勢，台灣虎航有幸執行高知的包機航線。高知天然資源豐富，並有許多獨特的體驗活動，具有很大的開發潛力，台灣虎航作為空中橋樑的角色，藉由本次的三方合作，希望促進更多台日雙邊交流的機會，也 能提供去四國旅遊的旅客更加實惠的選擇。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁致詞。（攝/景義婷）

燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，疫情過後，旅客的消費行為與過往有些不同，旅客更在意深度有感旅遊，以及嚮往擁有自然生態與人關懷交流的體驗。四國是日本保持最完整的秘境。也被旅遊雜誌《Lonely Planet》評選爲「2022年最優良的旅遊景點」。 燦星旅遊這次與高知獨家包機「台北桃園-高知」，每週三、六出發，約2小時的飛航時間，去程 8:40出發12:00抵達高知，回程14:00出發15:30就回到台北。除了探索四國的景點外，旅客還可以品嚐當地的美食，體驗當地文化和傳統，是一個深入體驗的絕佳機會，絕對讓旅客留下一生難忘的回憶。

高知縣知事、台灣虎航與燦星旅遊代表交換禮物儀式。（攝/景義婷）

為慶祝開航，燦星旅遊推出孝親優惠專案，只要年滿50歲即可折5000，以此類推，最高可折到8000 元。更多詳細內容請詳閱以下網址。

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