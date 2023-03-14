南華大學男子籃球隊於3月2日至8日至菲律賓光明大學進行移地交流訓練，為期一週的交流活動在佛光山萬年寺的全力協助與光明大學的熱情款待下，讓南華大學24位師生獲得高度優質的出國移地訓練與海外學習的體驗，師生充滿感恩之心，更感佩星雲大師高瞻遠矚的國際化發展與三好四給精神的落實，南華男籃移訓團無疑是最佳的受益者。

此次移地訓練菲律賓佛光山總住持永光法師特地與南華師生接心，勉勵球隊藉由此次的移地訓練及交流要好好學習，並體驗當地的文化特色，永光法師也播放萬年寺草創時期艱辛建寺的影片，分享星雲大師推動人間佛教的理念，讓大家深刻瞭解大師一生弘揚佛法的事蹟，南華大學也首映《大師體育弘法在南華》的影片，藉以感念星雲大師。

當南華大學移訓團一抵達光明大學，即受到全校師生列隊歡迎。光明大學校長陳邁傑特別出席致歡迎詞，介紹列隊的佛學系、表演藝術系、舞蹈系與運動科學系，也安排該校合唱團演唱當地民謠歌曲迎賓，歌聲優美動人。隨後，即在新穎的三好體育館中與光明大學男子籃球隊進行交流活動，首先由南華大學杜繼超老師進行運動學程的英文簡報。光明大學籃球隊執行教練 Coach Mo表示，除了發展籃球專長之外，開拓第二專長對於球員來說也非常重要。他鼓勵球員們積極參與學校的各項運動和活動，以培養領導力和團隊精神，更有助於成為全方位發展的運動員。

光明大學男籃隊的體型優異，有201公分的新生在陣中，前鋒陣容球員都高大壯碩，佔有內線優勢，而南華男籃後衛群基本動作與速度占優勢，防守需要靠團隊合作，首場友誼賽雙方各有擅長勢均力敵，攻防激烈，南華大學男籃最後在光明大學男籃猛攻內線下最終以83比86敗陣，對南華男籃來說這是最好的友誼分數，除了贏得對手的尊重也建立起友誼，比賽內容精彩，實力接近很有訓練效果。

南華大學男籃隊與光明大學男籃隊進行友誼賽。(照片/南華大學提供)

友誼賽結束後，即進行教練交流會，光明大學校長陳邁傑、執行教練Coach Mo與主講Coach Kenneth以及南華大學運動學程主任許伯陽、籃球教練陳志函與擔任翻譯的運防老師杜繼超一同與會，共同探討菲律賓籃球的發展歷程。Kennth教練分享菲律賓籃球文化時提到，菲律賓籃球文化充滿熱情和活力，無論場地或有沒有鞋子穿，只要有球和籃筐，所有人都能共同享受籃球樂趣。Coach Mo是菲律賓大學體系的教練，也是光明大學男籃執行教練，除了講解菲國籃球特殊的攻防技術，也大方分享全場快攻進攻系統和半場系統的戰術，並針對友誼賽的內容提出建議和方向，讓南華男籃收獲良多。

第二場友誼賽，菲律賓大學兼光明大學總教練Coach Bo也到場觀賽，並提供建議和有關成功的球隊所需相關條件，以及現今籃球發展的趨勢。Coach Bo提到，要提升學校的知名度和曝光度，籃球隊是最好的行銷方式。如果想要打造強勁的球隊，必須找到優秀的球員，而外籍球員是目前大專籃球的趨勢，有外籍球員的球隊實力明顯獲得提升，因此在軟硬體方面都需要投入大量資源。此次友誼賽不僅建立深厚的友誼關係，未來光明大學舉辦PBA職業隊的訓練營，將熱情邀請南華球隊參加，希望未來兩校球隊有更多的交流機會並都能有很好的發展。

本次比賽也讓南華男籃收獲良多。(照片/南華大學提供)

南華大學校長林聰明表示，此次男子籃球隊至海外移地訓練，非常感謝佛光山萬年寺法師們全力支援與照顧，並安排豐富的行程，讓師生們都深刻感受到星雲大師體育弘法的影響力與貢獻，也激起回報感恩之心，善念孕育而生。此行，也實踐了佛光山教團系統大學五校合作交流的理念，也為未來創造更多的發展契機，南華大學男子籃球隊至菲律賓光明大學移地訓練無論是心靈或是球技上皆獲益良多，也更加開拓學生的國際視野。