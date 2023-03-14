「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」，以「預‧見」為主題進行徵件，意旨:超越現在、預見未來，傳達青年設計力量需有超前意識，滿足未來的審美及需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見。台灣賽區主辦單位中華兩岸文經協會，為了讓更多師生了解賽事內容，規劃多場校園說明會，日前前往台北海洋科技大學時尚造型設計管理系分享歷屆籌辦過程，與本屆參賽時要注意的事項。

金裳獎執行委員會王雅芬執行長說明本次賽事主題與參賽辦法。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

「2022年海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽」，以「預‧見」為主題進行徵件，意旨:超越現在、預見未來，傳達青年設計力量需有超前意識，滿足未來的審美及需求；另外也期望著兩岸青年能再次遇見。台灣賽區主辦單位中華兩岸文經協會，為了讓更多師生了解賽事內容，規劃多場校園說明會，日前前往台北海洋科技大學時尚造型設計管理系分享歷屆籌辦過程，與本屆參賽時要注意的事項。

2020年「海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨首屆長江盃金裳獎」臺北海洋科技大學參賽作品-禾本穗。（圖/長江盃金裳獎執委會提供）

第二屆屆長江盃「金裳獎」服裝設計初賽報名截至3月20日，本屆賽事除了超過30萬元的高額總獎金，還有優先推薦志國際大廠實習等機會，廣邀在學青年積極參與踴躍投稿。欲了解更多資訊，敬請關注賽事官方FB「江城拾光」:https://www.facebook.com/%E6%B1%9F%E5%9F%8E%E6%8B%BE%E5%85%89-702404386611990