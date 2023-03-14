為營造舒適溫馨的診療環境，結合牙醫偏鄉巡迴醫療，臺南市政府與中央健康保險署、臺南市牙醫師公會攜手合作推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，於112年再獲夢時代扶輪社等民間團體鼎力支持，提撥贊助金301萬元購置牙科診療設備，捐贈鯤鯓、七股、關廟、龍山、楠西、二溪、聖賢及松林等8所偏鄉小學，透過公私協力，造福偏鄉學童口腔健康。

本次獲贈的8所學校陸續裝設完成牙齒診療設備，今(14)日於鯤鯓國小舉辦捐贈儀式，黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長及健保署林純美組長特別到場感謝參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師及募款捐贈牙科診療設備的夢時代扶輪社等民間團體代表，肯定民間資源積極投入學童衛生保健工作，讓牙醫師可以進行更優質的診療服務。

新的牙齒診療椅裝設完成。(照片/臺南市教育局提供)

黃偉哲市長表示，南市結合教育局、衛生局口腔保健巡迴醫療車及牙醫師公會專業服務，除落實校園口腔保健宣導，藉由學校多元化教學活動，並於生活中身體力行，讓學童從小扎根正確健康觀念，更結合偏鄉學校口腔巡迴醫療服務，全面守護學童口腔健康。

教育局鄭新輝局長表示，依據110學年度統計資料，南市國中小學生齲齒率27.29%，低於全國平均值(29.39%)，複檢率93.46%，高於全國平均值(85.17%)，這些都仰賴學校教育落實宣導日常潔牙習慣的養成與加強健康知能，醫療資源的投入更是功不可沒，尤其偏鄉地區，雖然醫療資源不足，透過健保署的引薦及熱心牙醫師巡迴協助，偏鄉學童的口腔保健也能獲得完善照護，讓每個孩子露出潔白亮麗的牙齒與燦爛的笑容。

夢時代扶輪社捐贈牙科診療設備。(照片/臺南市教育局提供)

教育局表示，自110年獲國際扶輪基金贊助5所偏鄉國小設置牙齒保健設備，111年玉皇宮接棒捐贈10校，112年上半年再度獲國際扶輪基金贊助8校，下半年將由第一銀行文教基金會續航接棒，捐助3所偏鄉小學，後續台南幸福扶輪社亦有接棒意願，感謝各界善心人士善行義舉，棒棒相傳，傳愛偏鄉，設置牙科診療椅，方便偏鄉學童就近接受牙醫師篩檢與矯治追蹤，讓無私奉獻的良善循環延續下去。