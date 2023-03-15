貓咪盃SCRATCH競賽是年度程式設計教育重頭戲，新北市教育局3/14日於福和國中舉辦頒獎典禮，由教育局長張明文表揚48組獲獎團隊。其中特優8組將於今年4月代表新北市參加「112年度全國貓咪盃SCRATCH競賽」，期待再創佳績。

民安國小施羽倢(左)、崇光中學丁瑀涵(右)代表授旗，教育局長張明文鼓勵孩子今年4月參加「112年度全國貓咪盃SCRATCH競賽」，再創佳績。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，今年初賽分為國中、小動畫組及遊戲組共4組，報名作品多達489件，足見學生設計創意大爆發。先經線上審查錄取80隊，再於2月份舉行實體複賽，競賽主題以數位時代為主軸，如「我所認識的AI」、「科技想像力」、「智慧城市大探險」等，學生以動畫與遊戲的方式，將程式設計創意應用於生活、融入在環境中，經過激烈競賽後，各組選出特優2隊、優等4隊及佳作6隊，共48件作品獲獎。

榮獲國小動畫組特優的秀朗國小學生張巧寰、簡愷呈，得知獲獎後振奮表示，在資訊課堂，初次接觸用程式碼下指令，讓螢幕上的人物跑動，順利完成一件動畫作品，當時內心充滿成就感，也因此逐漸愛上寫程式的感覺。民安國小學生施尚亨、王琮皓也得到特優，他們抱著衝進全國賽的決心，克服賽前緊張的心情，最終順利取得佳績。

民安國小施羽倢(左2)、陳政曄(右2)榮獲國小遊戲組特優。(照片/新北市教育局提供)

在國小遊戲組方面，民安國小陳政曄、施羽倢則是在通過初選後，持續練習不同題目，參考平日接觸過的遊戲，一邊準備Scratch比賽，同時也玩得不亦樂乎。重慶國小蕭妘芸去年與姐姐挺進全國賽但無緣獲獎，今年則與班上同學李韋彤再接再厲，期許可以在全國賽綻放光芒，當作自己最棒的畢業禮物。

崇光中學周孫安(左2)、葉芝妍(右2)榮獲國中動畫組特優.。(照片/新北市教育局提供)

國中動畫組2組特優由崇光中學囊括，其中丁瑀涵、洪湘茵表示，平常就喜歡看動漫、畫漫畫，在連續幾個月不斷地練習電繪下，不論是角色或背景都能栩栩如生。另外，葉芝妍、周孫安說到，每次作品完成後，都有許多同學爭相觀看，感覺自己就像是一位動畫大師，說不定未來會是「臺灣的宮崎駿」呢!國中遊戲組由二重國中壽甫謙、賴乃華獲特優，他們表示Scratch比賽吸引人的魔力，在於讓人越感受到壓力、越想用心投入。

教育局長張明文表示，在數位環境時代，程式語言是學生資訊競爭力的基礎。因此，新北市長期推動程式教育，並於100年起辦理SCRATCH競賽，今年結合民間資源擴大辦理，也預計於今年5月舉辦「游智盃」程式教育全國賽。而未來將從課程規劃、師資培育、競賽活動或營隊、及資源整合等面向，讓新北學子透過程式教育的學習，具備時代所需的數位競爭力。