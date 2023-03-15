各國邊境逐漸解封，部分國家已陸續增加與我國線上或實體的教育交流，在我國及法國政府合作規劃下，3/14日召開「第一屆臺法中小學線上交流會議」，由雙方駐在國大使及教育官員與會，並請雙邊學校簡報過往的合作交流，提供與會學校參考並展開認識與媒合的第一步。

國教署表示，會中簡報說明金門縣金湖國中自2012年起，由該校外籍英語教師與法國Collège Pablo Neruda中學教師，帶領雙方學生以英文進行中法筆友交流課程，每年修課學生至少通信5次，另有多次影片互動分享，學生藉此除了提升自身英語能力外，也增加認識新的國家與文化。在2014、2017年金湖師生也親赴法國與交流1年的筆友相見歡，老師特地為學生增加法國文化學習課程，也指導學生並製作以「金門」為主題的簡報及訓練英語口頭報告，學生除進住筆友學伴家，也進入教室實地上課，收穫豐富。而法國學校師生在2018年來臺交流，除入班上課外，師生也走訪古寧頭等地，金湖學生也運用平時所學的英文介紹在地環境，增加學生國際視野，同時透過體驗不同的教育及生活環境，學習瞭解並尊重不同的文化。

法國師生回訪金湖國中。(照片/教育部提供)

法國學生穿旗袍現身金湖國中全場驚艷。(照片/教育部提供)

另臺北市立永春高中為了拓展學生的視野，早在2000年即將法語課列為高一必選課，並成立法文社來認識法國文化。該校2007年起與法國史特拉斯堡龐陀尼爾國際學校互動，後與留尼旺Pierre Poivre普通暨技術高級中學及里昂蒙格黑高中陸續建立起交流互訪的情誼；2023寒假期間，該校28位師生至里昂蒙格黑高中進行交流，期間學生與法國學伴入班進行多項體驗課程，及入住學伴家庭並參訪巴黎，學習法國生活與文化，欣賞及理解不同國家自然、人文及文化等的異同。該校持續秉持「讓永春走出去，世界走進來，讓孩子開啟世界之眼」的精神，持續推動該校與各國學校合作交流事宜。

臺北市立永春高中2023年2月訪問里昂蒙格黑高中及市政府。(照片/教育部提供)

國教署表示，臺法中學交流由來已久，隨著疫情的緩解，為及早提供我國與法國中小學認識交流的契機，雙方政府單位規劃召開「第一屆臺法中小學線上交流會議」，雙邊學校報名踴躍，相信在多方的協助下，臺法中小學的交流將蓄勢待發，開拓更多孩子的國際視野。