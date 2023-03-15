夢想淘心室3月15日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請畢業於台大醫學系，目前在國防醫學院攻讀博士、現職於高雄市立民生醫院肝膽腸胃科的楊光祖主治醫師。平常喜歡打籃球滑雪唱歌，也喜歡分享各類知識與經驗給大家。小時候的第一志願是想當太空人，覺得很酷很有趣，到現在還是很想上外太空一償心，楊醫師甚至曾報名參加在台灣所舉辦的太空會議，積極想成為一位太空醫師。

多才多藝又有愛心的楊光祖醫師同時也是一位升學輔導專家，利用自己休息時間到教會、母校輔導學生。從小就擔任小老師的他，長大之後也當過家教，覺得能將自己的經驗與知識回饋給莘莘學子們是很棒的機緣。讓他自豪的是曾經有兩位社會組學生，原本對自然組課業沒有太多興趣，經過楊醫師的教學指導在加上學生自身的努力，最終兩位都成功考取獸醫系。

楊醫師曾經因為放心不下半夜急診時突然離去的病人病情，隔日利用休假親自開車挨家挨戶去尋找，表達關心，善盡醫生職責，讓主持人聽了非常感動。對於生命與工作充滿熱情的楊醫師近期積極朝跨域發展，團隊除了接觸醫美減重，甚至思考要幫寵物做內視鏡，更想結合AI科技與新媒體串流，造福更多病友。聽眾們想知道如何預防胃食道逆流以及更多當楊醫生在各職場所分享的故事嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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