走進義守，看見世界！義守大學擁有來自40多國、近1500位境外生，校園宛如「小型聯合國」，再加上全方位建構智慧科技、醫學、商管、工程、傳媒、語文和觀餐七大領域的全英學分學程，以及每年固定舉辦長達一個月的「國際義術節」與「國際大使競賽」等活動，跨域、跨文化學習已成義大學子的“生活日常”。

其中，義守大學年度雙語盛會的「國際文化大使競賽」，被視為義大校園每年的重頭戲，有來自臺灣、日本、印尼、泰國、越南、菲律賓、吉爾吉斯以及聖露西亞等8個國家的學生進入總決賽，選拔過程競爭激烈，從語言表達能力、服裝儀態、機智問答與臨場反應等關卡，考驗參賽者的實力；精彩的活動內容，甚至還吸引約100位文山高中、三民家商、仁武高中、小港高中、楠梓高中等師生一起共襄盛舉，參與的高中生深刻感受到國際化校園的多元學習風氣，仁武高中校長余忠潔更是對活動讚譽有加，期許未來能安排更多校内師生一同參與義守大學的活動。

獲國際文化大使男子組冠軍廚藝學系印尼僑生黃建智(右三)，以及女子組冠軍學士後醫學系來自聖露西亞的塔妮卡(左三)，亮眼的表現，過關斬將奪下寶座。(照片/義守大學提供)。

獲國際文化大使男子組冠軍的「觀光餐旅學院」廚藝學系印尼僑生黃建智表示，希望藉國際大使身分打破文化隔閡，增加臺灣生與境外生交流互動的機會。女子組冠軍的「醫學院」學士後醫學系學生塔妮卡，以聖露西亞傳統服飾Wob Dwiyet為靈感，加入加勒比海傳統圖騰—馬德拉圖案、國鳥等意象，讓來自全球各國的學生從異國服裝認識不同國家的文化。至於地主隊臺灣代表黃姿馨說，她就讀臺東均一實驗高級中學時，深受義守大學全英教學環境吸引，所以選擇國際傳媒暨娛樂事業管理學系就讀，沒想學校的課程不只設計全英授課外，就連國際活動也非常多，大學生活非常充實。

女子組冠軍的「醫學院」學士後醫學系學生塔妮卡，以聖露西亞傳統服飾Wob Dwiyet為靈感設計，讓各國學生從異國服裝認識不國家文化。(照片/義守大學提供)

擔任主持人的「傳播與設計學院」大眾傳播學系的陳映均，她表示與境外生辦理大型文化活動，不僅提升自己的英語會話能力，更同時增加自信，是大學生涯中最難忘的回憶。國際及兩岸事務處處長李嘉崑指出，義守大學藉豐沛的國際化能量，提供學子在海外交流與實習，以及籌辦雙語活動的機會，從中成為國際化全方位人才，像是國際文化大使競賽，從節目表演編排與現場畫面轉播，集結不同專業領域與國籍的學生，這就是跨域學習的最佳成果展現，無論是境外學還是本國的學生，都是最實質的知識受惠者。