亞洲、港澳、大陸台商3/14日聯合拜會海基會，出席交流活動的有亞洲台灣商會聯合總會王祈涵主任、柬普賽王美惠前會長、香港邱文潛總會長、簡廷在澳門會長、大陸台商王碧緣襄陽會長、陳鑑章撫湖會長台商代表聯合拜會海基會、由邱垂正秘書長及高建智副秘書長、饒仁宏處長、李源清科長、陳佳靖秘書。

台商在疫後面臨新環境的商機佈局、轉型或持續生存以及一代退休、二代接班等等問題。澳門台商聯誼會簡廷在會長引述說，行政院國家發展委員會調查報告全台368鄉鎮區，當地收入所得少，該鄉鎮區2017年低收入戶與中低收入戶戶數占比，高於全國中位數3.5％。故鄉會不會因為人口太少而被合併，而故鄉的名字會不會因此在地圖上消失。

面對未來，台灣最大的危機之一將是人口老化、人口往都會集中、出生率快速減少，國發會已於2018年底標示出，全臺灣有134個鄉鎮區有地方消滅危機。這134鄉鎮區集中於中南部、東部等非六都，占全臺近七成土地，人口只占全國11.6％。政府已訂2019年為地方再生元年，優先於134個鄉鎮區推動，重點在讓人口HOLD住，不再減少。倘若人口持續減少，恐怕連生活基本設施及功能，都難維運。如果什麼都不做，情況嚴重的村里，甚至有「滅庄」的危機。屏東縣高達27個鄉鎮地區。

簡廷在會長(左)建議海基會協助台商因受疫情重挫影響，輔導企業返台恊助偏鄉經濟復甦希望政府推出政策與計劃，提供台商返台輔助偏經濟搶救人口回流助地方發展平台。(照片/澳門台商聯誼會簡廷在會長提供)

簡廷在會長因此建議海基會協助台商因受疫情重挫影響，輔導企業返台恊助偏鄉經濟復甦希望政府推出政策與計劃，提供台商返台輔助偏經濟搶救人口回流助地方發展平台。藉由拜會海基會央請爭取建議，希望政府推動投資臺灣3大方案—延長3年美意，希望政府放寬項目及條件申請，協助老台商返台築夢第二春企業協助偏鄉經濟如農憩、康養、創意文化、數位經濟等多元項目，挹注台商返台協助偏鄉經濟的摧動力。