東海大學長期推動國際領導榮譽教育，強調學生與國際接軌及跨領域的學習掌握，今年國際學院開花結果，畢業生紛紛錄取美國華頓商學院、加州大學洛杉磯分校(UCLA)、英國倫敦國王學院、西班牙ESIC商學院等世界頂尖商學名校。

東海大學為建構學子擁有認知與視野的基礎涵養，國際學院長期推動「國際領導榮譽課程」，培養學生迎接21世紀全球化繁榮、永續的挑戰和機會。東海大學國際學院院長幸雅各表示，國際學院以全英文授課，長期鼓勵學生在校時期就前往國外交換或實習與國際接軌，學生透過沉浸在全英語的學習及生活環境中，經由課堂聽講、個案討論以及海外研習，可與外籍生共同體認不同文化的衝擊，研讀彼此關心的議題，建立多元的價值觀，開拓視野學習來自不同的異國文化，建立豐富人文素養的品格基礎。

院長幸雅各指出，2023國際學院表現非常優異，截至目前已有多位大學畢業生錄取海內外名校，包括美國華頓商學院、加州大學洛杉磯分校(UCLA)、英國倫敦國王學院、愛丁堡大學、曼徹斯特大學、亞利桑那州立大學-雷鳥商學院、愛爾蘭都柏林聖三一學院、法國里昂商學院、西班牙ESIC 商學院等世界頂尖商學院的入門票。

東海大學國際學院畢業生紛紛錄取美國華頓商學院、UCLA等世界頂尖商學名校。(照片/東海大學提供)

幸雅各表示，其中最具亮眼的是，亞利桑那州立大學商學院提供25,000美金獎學金的優渥條件給此次申請商學碩士的東海表現優異學生。除了世界知名大學，也有學生錄取國內頂尖大學與直升東海管理學院。

東海重視培養學生的全球觀點與世界移動能力，國際學院招收全球菁英就讀，培育世界級人才。(照片/東海大學提供)

幸雅各說，東海大學國際學院目前提供雙聯學位，與美國以博雅教育著名的三一大學（Trinity University）、美國羅德島大學（The University of Rhode Island）、美國天普大學（Temple University）、英國諾丁漢倫特大學 (Nottingham Trent University)、法國雷恩管理學院 (Rennes Business College) 、美國安德烈大學 (Andrews University) 等多所名校進行2+2、3+1、3+2雙聯學位合作計畫，畢業後將有機會直接取得雙學位，或者當地實習的機會。校長張國恩表示，東海重視培養學生的全球觀點與世界移動能力，國際學院招收全球菁英就讀，培育世界級人才。