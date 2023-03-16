臺中市政府自108學年度起積極推動「公幼倍增計畫」，以雙軌併行方式於大臺中地區國中及國小增設非營利幼兒園或公立幼兒園，讓幼兒就近取得優質平價的教保服務，截至111學年度非營利幼兒園已達31家，提供3,751名幼生就讀名額。臺中市大里區益民國小，疫情期間克服缺工缺料等困境，今（2023）年2月順利完成活動中心暨地下停車興建工程，112學年度起將啟用非營利幼兒園，滿足校園師生活動及社區共享資源理念。今日（2023/3/15）益民非營利幼兒園委辦法人甄選結果出爐，中臺科技大學在競爭激烈的角逐中脫穎而出，以第一名的成績贏得委辦殊榮，未來將提供優質的幼兒教育，造福臺中市大里區的居民與學子。

文化探索體驗滾元宵。(照片/中臺科大提供)

中臺科技大學長期關注社區發展與在地需求，該校兒童教育暨事業經營系除透過培育專業優質之兒童教育人才，落實SDG 4優質教育目標，更積極承辦非營利幼兒園，透過挹注學校專業師資及資源，有效協助政府推動「公幼倍增計畫」，善盡大學社會責任。2017年，中臺科大兒教系首度與臺中市政府攜手合作，利用潭秀國中校園空間辦理潭秀非營利幼兒園，辦學績效卓著，深獲各界肯定，2022年榮獲臺中市政府教育局評選為績優教保服務機構。因此，中臺科大為持續協助擴展公共化教保服務，整合專業資源規劃每三年承辦一所幼兒園，自2017年承辦潭秀非營利幼兒園起，2020年承接廍子非營利幼兒園，2023年參加益民非營利幼兒園委辦甄選，由中臺科大兒教系蕭佳華、陳姿蘭博士領銜，以兒童為中心、自由遊戲及兒童評量的幼教理念出發，經過激烈的遴選最終在七擇一中勝出，再次獲得非營利幼兒園委辦資格。

積木區幼兒創作歷程。(照片/中臺科大提供)

中臺科大兒教系張美雲系主任表示，本系全體師生秉持專業、關愛、健康、創新的教育理念，期望為孩子們提供最好的學習環境和最完整的成長體驗。過去承辦潭秀非營利幼兒園、廍子非營利幼兒園的經驗，計畫主持人蘇慧菁博士及園長們充分展現出優秀的教學資源、專業的師資團隊和良好的教育訓練，除獲得家長一致好評，亦是益民非營利幼兒園決選獲勝的重要關鍵，除代表各界對本校教育理念的肯定，更是對本校教職員工的激勵，中臺科大師生將持續為提供更優質的教育環境與服務繼續努力。

幼兒光桌作品_煙火。(照片/中臺科大提供)

臺中市政府「公幼倍增計畫」提供公共化幼兒園的另類選擇，非營利幼兒園推動至今備受好評。中臺科技大學112學年度新增承辦益民非營利幼兒園，將以過去承辦潭秀、廍子非營利幼兒園的經驗及績效為基礎，持續透入幼兒教育發展，為孩子們未來成長做出更大的貢獻，大里地區益民非營利幼兒園將於今年八月一日起正式招生開學，成為大里區幼兒優質教育的新選擇。