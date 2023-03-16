教育部體育署自民國100年開始推動國際體育事務人才培育計畫，今年邁入第13年，適逢全球疫情陸續解封，各項國際交流活動逐步恢復正常，為了讓更多對國際體育事務有熱忱的青年學子瞭解相關計畫，特別委託中華奧會規劃北中南區巡迴教育推廣活動。

今（16）日在國立臺灣體育運動大學鶴鳴樓辦理中區場次，邀請2018雅加達亞運輕艇國手陳瑋涵及2020東京奧運籌備委員會專案經理林莉融，現身分享過去參與計畫相關活動的心得，以及自身參與國際體育事務的實務經驗。

雅加達亞運輕艇國手陳瑋涵，現身分享過去參與計畫相關活動的心得，以及自身參與國際體育事務的實務經驗。(照片/體育署提供)

活動現場吸引近百名師生民眾聆聽，當日出席者發言踴躍，場面氣氛相當熱絡，短短60分鐘的豐富內容，結合標竿案例分享，介紹國際體育事務人才培育計畫緣起及辦理方式，帶給青年學子滿滿收穫，對於國際體育事務內涵與實作有了更進一步的瞭解；本署亦期盼透過本次活動，吸引更多優秀人才投入，一同成為國際體育事務生力軍。

另外，深受各界期待的「國際體育事務人才培訓營(iSATC)」，預計5月開放報名，目前委請中華奧會積極洽邀國內外重量級體壇人士擔任活動講師，並持續依國際體壇趨勢精進課程內容，帶給參訓學員全新的學習體驗，相關消息及報名資訊，屆時將公布於中華奧林匹克委員會官方網站。（https://www.tpenoc.net/）