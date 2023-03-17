夢想淘心室3月17日【創時空】邀請到第十四屆海席兩岸電視主持新秀會金獎得主陳妤蒨來到節目中，妤蒨分享小時候的第一個夢想是垃圾車上的回收員，只因為很小時的時候媽媽告訴他車在移動的時候不能把頭手伸出去窗外，但是只有回收員可以整個人都在外面，就讓小時候的妤蒨想當垃圾車回收員。

腦迴路極富想像力的妤蒨，長大後因為參加港都電台夏令營坐上主播台而萌生想當主持人或是主播的夢想。因此持續朝這個方向前進，目在傳播名校世新大學口語傳播系就讀，精進自己。對於參加兩岸電視主持新秀會競賽獲得最大獎金獎則表示，這次得到金獎不是終點而是起點，希望未來在做主持路上的我，會一直記得19歲獲得金獎的那個瞬間那個初心。

在節目最後妤蒨給即將進入大學的高中生們或是正在念大學的大學生們說，大學四年裡，要努力充實自己，有甚麼想要嘗試想要做的都要努力去完成，最後總會找到自己最想要的是甚麼。

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