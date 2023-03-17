極為重視國際交流的南華大學自111年底，便有來自馬來西亞、泰國、斯里蘭卡、越南等參訪團到校交流，校方年初也積極展開境外招生活動。蒙古的巴彥洪戈爾省公民代表大會主席Erdenee Enkhbat於12日率蒙古國9個省的政府官員及蒙古全球領袖大學執行長一行20人抵台參訪，並於15至16日兩天至南華大學參訪交流，並簽訂合作備忘錄促進三方的合作交流。

蔓延全球的COVID-19疫情延燒迄今已逾三年，全球國際交流亦受到影響，隨著疫情趨緩、國境解封，各國間的互動逐漸復甦。向來致力國際交流的南華大學看準這點，近期陸續邀請馬來西亞、泰國、斯里蘭卡、越南等參訪團來該校交流。15至16日更邀請到了蒙古的巴彥洪戈爾省公民代表大會主席Erdenee Enkhbat團隊至南華大學進行兩天的參訪，並由該校副校長高俊雄、林辰璋、主任秘書胡聲平、國際長林純純、管理學院院長吳萬益及相關系所主任亦出席與會進行交流。

此次國際交流活動由蒙古的巴彥洪戈爾省公民代表大會主席Erdenee Enkhbat率南戈壁省省長、托夫省省長、布爾干省省長、中戈壁省省長、東戈壁省社會福利政策司司長、扎布汗省教育和科學部部長、鄂爾渾省Erdmiin san私立中學校長、東戈壁省醫科大學常務理事、全球領袖大學執行長、東戈壁省綜合醫院院長、巴彥洪戈爾省公民代表大會訊息部部長、中戈壁省公民代表大會訊息部部長、中戈壁省額爾登達萊區區長、南戈壁省社會福利政策司司長、南戈壁省社會福利政策司專員、托夫省省長法律部部長、托夫省社會福利政策部部長、巴彥洪戈爾省社會福利政策司專員、布爾干省社會福利政策部專員等一行20人蒞南華大學參訪。該校除了與蒙古全球領袖大學(Global Leadership University)簽訂學術交流合作備忘錄，也與來訪的蒙古國9個省政府官員共簽「三方策略聯盟合約」，藉以創造三贏的交流，提升國際學術交流與國際產官學合作。

南華大學校長林聰明表示，南華是一所頗具國際化的大學，有來自20幾國的國際生在學校研修，疫情前國際生曾達800多位，校園處處可以聽到各國語言，尤其來自蒙古國的學生曾經高達150位，分別就讀學士班、碩士班及博士班並取得學位，回國後在職場上也都有亮眼的表現。希望透過此次的交流及簽約，可以深化國際合作並擴大交流，歡迎蒙古各省推薦學生來南華大學就讀。

南華大學校長林聰明(中)表示，希望透過此次的交流及簽約，可以深化國際合作並擴大交流。(照片/南華大學提供)

南華大學國際長林純純指出，在蒙古國招生方面，校方除了參加蒙古教育展，亦辦理蒙古國校友聯誼餐敘，了解校友的職涯發展，以利未來課程規劃的多元化，去(111)年至蒙古國參與教育展期間也與當地20所高中簽約結盟。

全球領袖大學執行長Ganburged Solongo表示，四年前來過南華，來到台灣讓她感到驚艷，也肯定南華大學的辦學，希望未來可以進行各種形式的合作，不只侷限於企業管理，亦可朝向生命教育、幼兒教育、自然醫療以及音樂等方面，並能促進文化交流。Ganburged Solongo提到，南華是在台灣第一個合作的大學，也是合作最長久的學校，今年5月蒙古有教育展，將會協助推廣，推薦學生就讀。同時也謝謝南華的接待，精心規劃豐富的參訪交流行程。

蒙古巴彥洪戈爾省公民代表大會主席Erdenee Enkhbat指出，對於南華大學落實創辦人星雲大師推行「做好事、說好話、存好心」三好運動的理念相當讚賞，也會將三好運動的精神帶回蒙古加以宣揚，也期望未來有更深遠的合作與交流。

蒙古參訪團為期兩天的交流行程，南華大學特別安排參觀圖書館，也參觀「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區及「緬懷大師墨寶特展」藉以禮敬星雲大師。對於大師畢生弘揚人間佛教、重視教育、培養人才，並在全球創辦五所大學，成立「佛光山教團系統大學」深感讚佩。副校長林辰璋也親自導覽介紹「臺灣生命教育意象館」，讓蒙古貴賓體驗從出生到往生的生命之旅。此外，也前往南華大學承接的「嘉義縣大埔美非營利幼兒園」及「國立中正大學員工子女非營利幼兒園」參訪，藉以了解南華大學在幼兒教育方面的推廣，以促進未來的相關合作。

蒙古參訪團為期兩天的交流行程，南華大學特別安排參觀圖書館，也參觀「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區及「緬懷大師墨寶特展」藉以禮敬星雲大師。(照片/南華大學提供)

蒙古貴賓對南華大學的辦學特色、豐富多元的教學環境以及迎合科技趨勢的相關設施留下深刻的印象並表示讚賞。此次也特地安排參觀「佛光山佛陀紀念館」，讓大家深刻感受佛陀的智慧與慈光。