112學年度四技二專技優保送入學招生分發結果於3月14日揭曉，臺北市立南港高工有16位學生經由個報，全數錄取優質國立科大，占全臺總錄取人數14%，表現亮眼。

技優保送資格嚴謹，凡取得國際技能競賽、亞洲技能競賽、國際展能節職業技能競賽、國際科技展覽前三名或優勝者；或者經選拔具備國際技能競賽、國際展能節職業技能競賽國手資格者；或曾在全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽、全國身心障礙者技能競賽獲各職類之前三名獎項者，須符合上述資格之選手，才有技優保送入學資格，並依據個人志願，由招生委員會按競賽獲獎種類與等第、名次及志願分發。112學年度全臺21所公私立科技校院共提供490個名額，當中有259人符合資格審查，248人進行分發，最後錄取230人，平均錄取率約為47%，分發錄取率約為93%。

南港高工錄取技優保送的兩位學生於3月14日受邀接受公視採訪；考取國立臺北科技大學機電技優領航專班的余采軒同學表示：「感謝家人跟學校師長的鼓勵，學習過程中雖然也有挫折，只要不斷努力堅持下來，成果就是自己的。」考取國立高雄科技大學智慧海事技優專班的陳垣佑同學則表示：「在機械科的訓練非常精實，課後跟假日都花費許多心力練習，雖然經由技優保送的管道，不見得每個人都一定能錄取預期校系，但這確實是一個很好的升學機會。」南港高工實習處沈育民主任則認為：「大學專班開學之前，暑假有安排一些課程讓新生學習，教學也會因應學生的專長提供適才適所的內容，當然也包含業界的實習。所以技優生的學習，其實是有補強的機制，學生也能有充分的自信。」

南港高工近年在全體師生的共同努力之下，締造了許多優異的成績，其中更培養了許多世界技能競賽的國手、世界金牌、全國金牌。證明了：只要努力，沒有不可能。