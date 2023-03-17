擋不住AI聊天機器人ChatGPT的浪潮，東海大學鼓勵大學生使用ChatGPT參與2023數據驅動創意大賽競逐百萬大獎。東大表示，不僅鼓勵學生使用ChatGPT，甚至在台灣微軟與鼎新電腦的支持下，比賽隊伍使用ChatGPT不需支付費用。

ChatGPT勢不可擋，台灣極具影響力的「2023數據驅動創新應用大賽」甚至也鼓勵使用ChatGPT。主辦單位東海大學軟體工程與技術中心主任周忠信教授表示，這是一場數據創新與AI科技應用的全國創意大賽，為培植國內具備運用數據驅動創新能力的人才，由數位發展部數位產業署指導，偕同中華企業資源規劃學會、中華民國電腦學會、台灣軟體工程學會的協力下辦理此次全國性大賽，原本就期待來自各地的學生團隊能夠藉此機會發揮所長，運用時下熱門的AＩ工具創造出更多驚喜與創新。

周忠信主任表示，此次大膽鼓勵學生使用ChatGPT，象徵著東海勇於面對AI人工智慧的革新浪潮，正面將AI視為一個利器，幫助開發者打造出更加出色的作品，東海舉辦的數據創新大賽將成為推動AI教育應用發展的重要先驅。

周忠信說，東海大學鳴槍鼓勵參賽團隊運用ChatGPT競逐百萬大獎，雖談不上是世界第一，但絕對是台灣首個鼓勵應用ChatGPT參與競賽的大學，此次攜手台灣微軟與鼎新電腦，將支持比賽團隊使用ChatGPT開發創新應用的所需費用。

東海全面提供參賽學生免費使用ChatGPT進行參賽作品設計，更重要是鼓勵來自各地的參賽團隊使用AI設計AI，站在巨人的肩膀上，以AI作為工具設計作品。(照片/東海大學提供)

周忠信最後強調，全面提供參賽學生免費使用ChatGPT進行參賽作品設計，更重要是鼓勵來自各地的參賽團隊使用AI設計AI，站在巨人的肩膀上，以AI作為工具設計作品。此次微軟、鼎新與東海大學的合作，也代表著ChatGPT首次在台灣大學教育領域推廣，目前報名的隊伍十分踴躍，報名日期即將於3/31(五)截止，歡迎大家踴躍組隊報名。