(文/王雅芬)交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處籌建「皇冠海岸觀光圈」， 希望能將北臺灣最珍貴的皇冠海岸觀光廊帶的優質觀光產品推廣到國外市場。 因而串連從五股到基隆食、宿、遊、購、行的業者，建立區域觀光發展組織，同時協助每間特色商家建立自己獨樹一幟的觀光特色風格 ，帶動整體品牌的行銷力、消費力、吸引力、獨特性。

「皇冠海岸觀光圈」除了搭乘大眾運輸台灣好行巴士自由行，亦可透過旅行社規劃15款套票及七大遊程，適合不想勞累自駕、輕鬆悠遊。遊程可依照自己喜歡挑選不同路線不同主題。一般行程是規劃是早上在台北車站東三門集合搭乘9人座車出發，如果全家出遊，同時想看山跟海的可以選山海線這樣玩。

「皇冠海岸觀光圈」亦可搭乘大眾運輸台灣好行巴士自由行。(攝影/王雅芬)

上午先到位於三芝的牧峰休閒農場生態農場學習蜂蜜怎麼逐花採蜜生產，真假蜜如何辨別？動手做蜂蠟吊飾，然後再順路到富基漁港品嚐新鮮的漁產。吃飽後走路到附近都富貴角燈塔、老梅石槽、老梅迷宮等景點，再到石門洞、熊熊花園或坵隱農場聽生態導覽，或者邊喝咖啡邊親手DIY做植物拓印，再買幾盆花回家，回程時經過金山老街，再品嚐金山特有的蕃薯冰淇淋、蛋糕等特色甜點。

牧峰休閒農場生態農場戶外養殖區，可以近距離看清楚蜜蜂的作息。(攝影/王雅芬)

從春金活海產步行到老梅迷宮不用10分鐘，周圍的富貴角燈塔、老梅石槽等景點也只要15-20分鐘。(攝影/王雅芬)

牧蜂休閒農場位於三芝鄉芝柏山莊內，佔地近三公頃，農莊主人簡德源堅持用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，農莊還兼具觀光、產業等機能，並自產自銷提供餐飲(預約制)、伴手禮服務，且採免費入場制。

熊熊花園的主人是一個討厭農業到愛上農業的美編設計職人，從小在都市裡長大，對農業根本就沒有興趣，求學與就業也從事設計相關工作。 然而在2009~2011年裡，因為許多不可抗力的因素，讓他放下工作回到這片土地上，想要做好這份生命中意外開始的事業。 他用自己的小名為這個花圃命名。2019年夫妻倆決定開始轉型並以杜鵑的花語「永遠屬於你」為概念出發，發展出以發展出以視覺、觸覺、味覺和DIY手作美學稱之為「玩美杜鵑」。 期望透過一系列有趣體驗設計，將傳統的花卉杜鵑產業從新打造，並且賦予新的生命。

到熊熊花園一定要體驗DIY手作美學的「玩美杜鵑」植物拓印。(攝影/王雅芬)

體驗熊熊花園DIY手作美學。(攝影/王雅芬)

行程中到富基漁港吃海鮮是皇冠海岸最吸引旅人前往的動力之一，當活跳跳的海鮮變成桌上的佳餚，每個人的臉上都是滿足的笑容。三兄弟一起經營擁有無敵海景的春金活海產價格清楚表示，便宜又好吃，平日都高朋滿座，推薦私房涼拌海菜、紅糟鰻魚、清蒸龍虎斑、塔香海瓜子、石花凍飲品，吃飽還可以順手帶一包用白帶魚做基底的魚酥在車上吃或當伴手禮都很讚。

擁有無敵海景的春金活海產價格清楚表示。(攝影/王雅芬)

推薦私房涼拌海菜、紅糟鰻魚、清蒸龍虎斑、塔香海瓜子、石花凍飲品。(攝影/王雅芬)

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皇冠海岸觀光圈專屬旅遊產品專頁https://suntravel.tw/crowncoast/

皇冠海岸觀光圈官方網站 https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/