交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處籌建「皇冠海岸觀光圈」， 希望能將北臺灣最珍貴的皇冠海岸觀光廊帶的優質觀光產品推廣到國外市場。 因而串連從五股到基隆食、宿、遊、購、行的業者，建立區域觀光發展組織，同時協助每間特色商家建立自己獨樹一幟的觀光特色風格 ，帶動整體品牌的行銷力、消費力、吸引力、獨特性。

在行程安排上可讓觀光客深度旅遊台灣自然景觀與文化。富民親水公園有涼亭可以休息外，溪流清澈見底，親眼可見魚沿著小溪遊著，適合親子一同來到這裡烤肉、玩水。

富民親水公園溪水清澈。（攝/景義婷）

福海煤礦天車斷橋遺址，日治時期，因爲採煤盛行而人口漸多，礦寮集中，為瑪陵坑西勢最大的聚落，曾盛極一時，後來則留下這個斷橋遺址，供觀光旅遊景點。

福海煤礦天車斷橋遺址歷史悠久。（攝/景義婷）

焦炭窯。（攝/景義婷）

中午來到綠竹園山薯農場體驗農事拔蘿蔔，拔完蘿蔔後還可以享受農家大餐，桌菜最具特色為皆自種的蔬菜，沒有任何化學農藥。

綠竹園山薯農場體驗拔蘿蔔。（攝/景義婷）

吃飽喝足後，再到暖心公園、 百年幫浦間、雙生土地公廟沿路散步參觀，還能拍出網美照。

暖心公園櫻花。（攝/景義婷）

下午茶時間來到在市場裡面的咖啡廳，除了咖啡之外，最具有特色的咖啡廳內的義大利麵與燉飯使用的海鮮食材，是直接從市場的海鮮攤直送。老闆特別提到，我們的海鮮攤販每天早上抓來，最新鮮的，絕對沒有食安問題。

在市場裡的咖啡廳，非常具有特色。（攝/景義婷）

最後來到蔡技食品，品嘗純手工製作海味蛋捲，以及以健康為導向，不加糖、不加防腐劑、不加鹽、不加味精的XO干貝醬，這兩項伴手禮皆在基隆市政府的十大伴手禮裡。

蔡技食品干貝醬。（攝/景義婷）

「皇冠海岸觀光圈」除了搭乘大眾運輸台灣好行巴士自由行，亦可透過旅行社規劃15款套票及七大遊程，適合不想勞累自駕、輕鬆悠遊。遊程可依照自己喜歡挑選不同路線不同主題。一般行程是規劃是早上在台北車站東三門集合搭乘9人座車出發，如果全家出遊，同時想看山跟海的可以選山海線這樣玩。

更多相關的行程可以參與以下網址連結

皇冠海岸觀光圈專屬旅遊產品專頁https://suntravel.tw/crowncoast/

皇冠海岸觀光圈官方網站 https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/