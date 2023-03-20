楓港記憶首部曲18日午在屏東縣圖書館總館首發。動畫由環球國際文創股份有限公司團隊製作，以DOC數位創作促偏鄉經濟造生機，青年創業發展商機，地方再生能源永續數位經濟運新！

活動主辦單位，枋山數位機會中心、楓港社區發展協會、高雄市資訊服務暨應用協會、屏東縣政府等共同承辦。出席活動嘉賓有：教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰、資訊及科技教育司高級管理師許雅芬、資訊及科技教育司專案管理師楊知諺、行政院原住民族委員會技監王瑞盈、臺北市政府資訊局高永煌副局長、屏東市公所周佳琪市長，市長室主任柯芷呤、屏東縣政府教育處處長劉育忠、副處長楊英雪、教育處教學發展科科長許踩漂，以及屏東縣數位機會中心、九如、新埤、車城、潮州、牡丹、長治、內埔、萬丹、里港、佳冬共十個數位機會中心等共襄盛舉。

楓港記憶首部曲以DOC數位創作促偏鄉經濟造生機。（照片/環球國際文創股份有限公司提供）

經濟部為促進偏鄉經濟均衡發展，引入數位科技助地方再生。活動由優雅農夫藝術部落黃鼎幸執行長、深耕文化工作坊王貞儒執行長主持介紹揭開序幕。環球國際文創有限公司簡廷在董事長、陳彥彰率領DOC製作團隊，以3D動畫、VR數位IP製作進行說明。簡廷在董事長說，為了響應政府促進偏鄉經濟發展，迎接青年回鄉創業造新機，藉以楓港記憶首部曲的IP製作及3D動畫、VR數位科技倡議古老文化回憶，以ESG環境、社會、治理，以及文化，家庭、親情、社區生活習性，導入愛護環境永續教育，促進地方品牌特色行銷加速器，推行地方國際化數位行銷平台！

居中為環球國際文創有限公司簡廷在董事長。（照片/環球國際文創股份有限公司提供）

簡廷在說，楓港記憶首部曲能在今天順利首場動畫播映，感謝枋山數位機會中心黃隆献執行長的協助，以及各相關單位資料整合與幫忙，才能順利完成楓港人文純樸生態環境保育協會的成就精神。更希望政府能推出政策與計劃，引青年回流，協助青年返鄉，搶救偏經濟發展。